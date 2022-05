Dicas para gastar menos no supermercado

Ir ao supermercado e não gastar além do esperado é uma verdadeira missão para muita gente. Com os preços cada vez mais altos, economizar se tornou necessidade para a maioria das famílias. Mas, afinal, como gastar menos se a ida ao supermercado é indispensável?

O Atacadão destacou algumas formas de ajudá-lo a economizar na hora das compras, utilizando estratégias simples, mas que fazem toda a diferença para o seu bolso.

Seja organizado

O primeiro passo antes de fazer as compras é organizar quais são as necessidades da família. Se possível, uma boa dica é organizar as refeições com cardápios, definindo o que será necessário para cada prato. Apesar de parecer algo trabalhoso e entediante, essa organização vai ajudá-lo a economizar dinheiro no mercado.

Faça uma lista

Parece clichê, mas essa é uma das principais dicas para quem quer poupar dinheiro com as compras. Faça uma lista e seja fiel a ela, evitando compras supérfluas. Além das refeições principais, não esqueça de colocar no papel os itens para lanches e limpeza da casa.

Leve uma calculadora

Fazer uma lista com as necessidades da família é essencial para evitar gastos desnecessários (Banco de Imagens/Pexels)

Muita gente costuma fazer as compras sem controlar o que está sendo levado no carrinho. Uma dica é levar uma calculadora e somar os valores dos produtos. Com isso, você terá um maior controle sobre o que pode ou não gastar com o supermercado.

Evite seções desnecessárias

A dica é ir focado aos produtos que realmente são necessários para a família. Por isso, procure evitar as seções de produtos que você não precisa. Isso evita que você desperdice dinheiro e não se perca com o valor que será destinado às compras.

Não vá ao supermercado com fome

Um dos maiores perigos para quem quer economizar é ir ao supermercado com fome. Nesses casos, é muito comum que a lista de compras não seja seguida, gerando gastos desnecessários.

Aproveite os descontos

Muitos supermercados oferecem promoções diárias, como a "quinta da carne", por exemplo, para atrair mais clientes. A proposta é que você aproveite essas promoções, principalmente as grandes.

Pesquise

Ir em supermercados mais baratos e que ofereçam produtos de qualidade pode te ajudar, e muito, a economizar dinheiro. Antes de ir às compras, pesquise quais disponibilizam o melhor custo-benefício.