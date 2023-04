Dia do Café: Atacadão destaca os melhores tipos de café para se consumir ao longo do dia

O café é uma das bebidas mais amadas e mais consumidas em todo o mundo, ficando atrás apenas da água. Não é à toa que a bebida tem uma data especial para homenageá-la. No dia 14 de abril é comemorado o Dia Mundial do Café. E para celebrar a data, o Atacadão destacou os melhores tipos de café para se consumir ao longo do dia.

Como já falamos, o café é uma das bebidas mais queridinhas ao redor do mundo. O Brasil se destaca ainda mais nesse quesito, já que é o segundo maior produtor e consumidor da bebida. Todo esse sucesso pode ser explicado pela variedade de tipos de café existentes.

Assim como o vinho, o café também possui diversas variações de sabores, influenciadas, principalmente, pela escolha do grão do qual a bebida é feita. Afinal, cada tipo de grão tem suas peculiaridades, o que garante um sabor diferente para a bebida.

Entre os tipos de grãos mais conhecidos estão o Robusta e o Arábica.

Grão Robusta

Esse tipo de grão possui um sabor mais acentuado, mais amargo e marcante. Além disso, é mais resistente a pragas e doenças, o que torna o seu custo de cultivo mais baixo, garantindo um preço mais acessível no mercado.

Grão Arábica

O grão arábica possui uma variedade de subtipos. Entre eles, estão o Bourbonh, Novo Mundo, Caturra, Catuaí, Kona, entre outros. Esse tipo de grão corresponde a grande parte da produção mundial de café. Possui um aroma e sabor mais adocicado, com menos cafeína, tornando-se uma opção ideal para quem não gosta de sabores muito amargos.

Preparos de café

O mercado de café oferece uma diversidade de possibilidades de preparo da bebida. Pensando nisso, listamos as categorias de café mais comuns que você pode provar e se deliciar.

Espresso

Ele é considerado um dos mais tradicionais do mercado. O café é feito sob pressão, puro, sem adição de açúcar, leite ou qualquer outro ingrediente, formando uma espuma levemente marrom na borda.

Capuccino

A bebida é feita de uma mistura do café espresso com leite vaporizado, trazendo uma cremosidade bem característica ao café.

Mocha

Esse tipo de café é feito com café espresso com leite vaporizado. Nele também é acrescentado chocolate e chantilly, o que deixa a bebida irresistível.

E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre esse mundo dos cafés? Para comemorar a data, que tal preparar aquele cafezinho especial para toda a família? No Atacadão você encontra as melhores marcas de café, com os mais tradicionais tipos de grãos, que deixam a bebida ainda mais saborosa.