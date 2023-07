Atacadão oferece melhores ofertas em bebidas para curtir o Verão com alegria e economia no bolso

O verão chegou e nada melhor do que aproveitar os dias quentes com bebidas refrescantes, já que elas ajudam a equilibrar a temperatura do corpo e a manter a sensação de frescor. Para quem prefere curtir os dias de férias consumindo bebidas alcoólicas, a dica é apostar em uma cerveja bem gelada ou um vinho suave. Para a criançada ou para quem não curte bebidas sem álcool, a melhor opção é um refrigerante ou um suco natural. Seja qual for a escolha, o Atacadão oferece diversas bebidas com promoções imperdíveis, que vão fazer toda a diferença nos dias de diversão na praia ou piscina.

Comprar bebidas é sempre uma tarefa muito atrativa, tendo em vista a grande quantidade de sabores, marcas e produtos diferentes. Escolher qual bebida comprar nem sempre é fácil. Pensando nisso, o Atacadão destaca algumas bebidas que não podem faltar na sua viagem ou no seu dia de lazer com a família ou amigos. Confira:

Cervejas

Os dias quentes são convidativos para uma cerveja bem gelada com os amigos. Por ser mais versátil, essa bebida agrada a todos os paladares, até os mais exigentes. Pasra a época, uma boa dica é apostar em cervejas mais leves e refrescantes, que oferecem uma porcentagem de ácool por volume mais baixa, o que favorece mais o consumo durante os dias mais quentes.

Destilados

Para aproveitar o verão, a dica é escolher bebidas alcoólicas que não sejam muito encorpadas e que não tenham um teor alcoólico muito elevado, já que elas tendem a aumentar a sensação de calor. Quem gosta de vodka ou cachaça, pode misturar as bebidas com suco de frutas e gelo, como nas tradicionais caipirinhas ou caipiroskas.

Vinhos

Apesar de ser uma bebida muito consumida durante o inverno e os dias mais frios, o vinho também pode ser incluído nas opções de bebidas para se refrescar no verão. Entre as opções mais indicadas para o período de altas temperaturas estão os espumantes, brancos e rosés. Além disso, os vinhos tinto de corpo leve a médio e frutados também são excelentes alternativas para consumo, mas devem ser servidos frescos.

Água de coco

A água de coco é uma grande aliada do verão por ser refrescante e saborosa. Além de ser nutritiva, ela tem papel primordial na hidratação do corpo durante os dias mais quentes e na reposição de minerais no organismo, já que ameniza a sensação térmica do corpo.

Refrigerantes

Um refrigerante bem geladinho é uma excelente pedida para o verão. Seja o tradicional ou um refrigerante light, a bebida é uma grande aliada de quem quer se manter hidratado durante os dias de altas temperaturas. Mas apesar de ser uma bebida irresistível e saborosa, é necessário consumir esse tipo de produto com moderação, já que ele possui adoçantes e gás.

Sucos

Os sucos de frutas são praticamente uma unanimidade no verão quando o assunto é se hidratar. Por serem ricos em vitaminas, nutrientes e fibras, os sucos naturais garantem diversos benefícios para a saúde, promovendo o bem-estar do consumidor e prevenção de doenças.

Bebidas energéticas

Os dias de verão são sempre marcados com muitas programações e mudanças na rotina. Aguentar a correria desse período nem sempre é fácil. Uma dica é apostar no consumo de bebidas energéticas, que atuam no fornecimento de energia, reduzem a fadiga e propiciam uma sensação de bem-estar. Além disso, quando consumidas geladas, elas aliviam a sensação térmica. Mas é importante tomar esse tipo de bebida com moderação, evitando excessos, já que elas podem causar aumento de pressão arterial e arritmias, podendo causar sérios problemas à saúde.

