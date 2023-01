Vem pra AP: Arlindinho Cruz agita a folia no Baile do Hawaii

O Carnaval está na porta e é claro que a Assembléia Paraense não vai ficar de fora. A folia vai tomar conta da AP no próximo dia 27, com mais uma edição do Baile do Hawaii. A grande festa será no Deck 360º (sede campestre), a partir das 20 horas.

Atrações musicais

O baile vai contar com a animação de diversos artistas de primeira. Entre as atrações estão o cantor nacional Arlindinho Cruz, trazendo todo o talento herdado do pai, o lendário Arlindo Cruz. O artista vai agitar o público com muito samba.

Arlindinho tem se apresentado por todo o país e promete um super show na AP, com um repertório marcado por clássicos do pai e de outros grandes compositores.

E não para por aí! A AP também vai trazer ao público o agito pra lá de animado da Banda De Bobera e do DJ Fábio Yamada. É diversão garantida!

Copinho do Bem

Além de garantir a diversão do público, o Baile do Hawaii também tem a preocupação com o meio ambiente. Pensando nisso, o evento utilizará o Copinho do Bem para contribuir na diminuição do uso de descartáveis e na preservação da natureza. O copo será concedido por meio de sistema de caução. Ou seja, ao final do evento o associado pode escolher entre devolvê-lo ao Clube ou adquiri-lo, caso queira.

Buffet e Restaurante

Serão disponibilizados estruturas de buffets no Deck 360º, Restaurante Central e Restô do Deck, nos quais os sócios poderão comprar diretamente. Neste dia, não haverá serviço à la carte. Já o consumo de bebidas, poderá ocorrer nas mesas, servidas pela nossa equipe de atendimento, e/ou nos pontos de venda extras do evento, que funcionarão na modalidade “pegue e pague”.

Entrada

Os sócios possuem acesso livre ao evento. Além disso, cada sócio-proprietário poderá emitir e pagar até dois convites, no site e app, de forma fácil e prática. Lembrando que os convites são limitados e não serão descontados da cota mensal do sócio. Para saber mais, clique aqui!