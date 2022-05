II Etapa do Ranking de Tênis da AP reúne competidores

As programações presenciais já estão a todo vapor na Assembléia Paraense. De 24 de maio a 24 de junho será realizada a II Etapa do Ranking de Tênis, na Sede Campestre, com patrocínio da construtora Porte Engenharia. O campeonato interno contará com as seguintes categorias:

- Masculino: 1ª, 2ª ,3ª e 4ª classes;

- Feminino: 1ª, 2ª e 3ª classes;

- Veteraníssimo de duplas 50-59 e 60+;

- Feminino de duplas 50 anos +;

- Feminino simples 50 anos +;

- Máster 55 anos simples masculino;

- Categorias de 10, 12, 14 e 16 anos.

“Como são muitas categorias, os jogos vão ocorrer de segunda a sexta-feira. A tabela será divulgada individualmente para todos os jogadores inscritos e ficará disponível para consulta no site da AP”, explica Rafael Anaisse, diretor executivo de esportes do clube.

A expectativa é que a segunda etapa tenha o mesmo sucesso da primeira, que contou com a participação de 308 associados, nas mesmas categorias.

Para mais informações sobre os eventos internos da Assembléia Paraense clique aqui ou ligue para (91) 3181-9904 / 9908.