Férias de julho ganham programação especial na AP

As tão aguardadas férias de julho chegaram e é hora de aproveitar os dias de folga com muita diversão. Para ajudá-lo a curtir ainda mais o verão, a Assembléia Paraense preparou uma programação especial para esse período. As quartas-feiras de julho serão ainda mais animadas no Terrace AP (Sede Social).



O Verão Quarta Social Club apresentará uma programação imperdível para quem gosta de unir boa música, arte e gastronomia. E para começar, a programação da próxima quarta-feira (6) ficará sob o comando da banda de blues e jazz Ferrovia Tex, que promete encantar o público com um repertório marcado com grandes clássicos.



Já no dia 13 de julho, a programação contará com a presença da banda Loxodonta Groove. No dia 20, o som será comandado pela banda Veropa Session. E para encerrar a programação, no dia 27 será a vez da banda Mercado do Choro.



O sócio-proprietário poderá levar convidados (limite de 04) e emitir o convite na portaria do evento. Estes convites não serão descontados da cota mensal do sócio (dois convites/mês).



Dia Mundial do Rock



É dia de rock, bebê! E os amantes de rock também vão contar com uma programação especial durante o mês das férias. O Dia Mundial do Rock é comemorado no dia 13 de julho, e para homenagear o estilo musical do Rock n'Roll, que revolucionou a música e o comportamento dos jovens na segunda metade do século XX, a AP preparou uma programação especial com diversas atrações musicais, que promete animar a noite com repertórios de grandes ícones do gênero mundial. O evento ocorrerá no dia 14 de julho, às 20h, no Deck 360º. Entre as atrações estão o pioneiro do metal no Brasil, Roosevelt Bala, Nelinho Brasil e DJ Albery Rodrigues.



Quer saber mais sobre os eventos que vão ocorrer durante o mês das férias na AP? Clique aqui!