Colônia de Férias da AP garante diversão para a garotada

As férias estão chegando e esse período é um dos mais aguardados pela garotada ao longo do ano. E, claro, que ficar em casa sem ter uma atividade diferenciada não agrada, em nada, a criançada. O ideal é oferecer aos pequenos programações divertidas e que garantam a alegria de todos durante o mês das férias.

Uma ótima dica para não deixar as crianças no tédio são as colônias de férias. Além de garantir a diversão da garotada, as colônias de férias proporcionam atividades que estimulam a interação com outras crianças, estimulando a socialização das mesmas. Ou seja: além do seu filho aproveitar as férias com muita brincadeira, ainda voltará para casa cheio de amizades novas.

O mês de julho é pura diversão na Assembléia Paraense. De 27 de junho a 08 de julho (com exceção dos dias 02 e 03 de julho) a garotada vai contar com uma programação especial na sede campestre. A Colônia de Férias da AP é realizada diariamente, com atividade recreativas, pedagógicas, esportivas, culturais e lúdicas, para crianças com idade entre 05 e 12 anos.

A programação conta com diversas atividades recreativas e educativas, direcionadas por profissionais capacitados (Mário Guimarães)

Durante as atividades, os participantes vão usufruir de equipamentos desportivos de lazer do clube como campos, quadras de areia, ginásio poliesportivo e piscinas. Ou seja, diversão não vai faltar pra garotada. Além disso, serão fornecidos lanche e almoço diariamente. Os participantes ainda vão ganhar uma camisa personalizada do evento.

Confira o cronograma de atividades diárias:

08h30: Apresentação das crianças aos monitores

09h00: Início das atividades

10h00: Lanche

11h00: Atividades

12h00: Almoço da 1ª turma (05 a 07 anos)

12h15: Almoço da 2ª turma (08 a 10 anos)

12h30: Almoço da 3ª turma (11 a 12 anos)

13h00: Estação da Alegria (escala por turma)

14h00: Estação da Alegria (escala por turma)

15h00: Atividades livres

16h00: Término das atividades, lanche e espera dos responsáveis

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, 24, para o pacote completo e semanal. Após esse período, estarão disponíveis as diárias, com inscrições que devem ser feitas sempre no dia anterior à data de interesse. Para fazer a inscrição, basta solicitar o link de inscrições para a Ana Paula, a assistente virtual da AP. É só mandar qualquer mensagem para o número 91 98408-0000, como “Olá”, “Oi”, “Boa tarde”, que o atendimento da assistente virtual será iniciado. Em seguida, escolha "Falar com Departamentos (opção 4)" e, em seguida, "Esportes (opção 4). Você pode ainda solicitar o link da inscrição através do e-mail mailto:inscricaoesporteap@online.com.br.

A Colônia de Férias inicia no dia 27 de junho e segue até o dia 08 de julho (Mário Guimarães)

Valores

Para quem deseja participar de todo o período da Colônia de Férias (10 dias), o valor é de R$ 700. Em caso de irmãos, há desconto para o 2º participante, ficando por R$ 630 e R$ 600 para inscrições a partir do 3º participante.

Já para quem pretende participar 05 dicas da programação, o valor fica por R$ 400, sem descontos para o 2º participante. Quem optar em participar em um dia individual, o valor da diária é R$ 100, também sem descontos para outros participantes. O valor do almoço de acompanhante é de R$ 30.

Para tirar todas as dúvidas, é só falar com a assistente virtual Ana Paula ou pelo canal de informações do Departamento de Esportes da AP pelo contato: (91) 98417-1704 (Coordenação de Esportes). Vem pra AP!