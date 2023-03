Aconteceu na AP: CarnaTeen leva folia com muita diversão e alegria

O Carnaval é tempo de folia e muita diversão para toda a família. A Assembléia Paraense sabe o quanto esses momentos são importantes e especiais para quem frequenta o clube. Pensando nisso, a AP preparou uma programação especial para todos os públicos, incluindo a galera de 13 a 17 anos: o CarnaTeen. O evento, realizado no dia 10 de fevereiro, levou muita alegria para a garotada.

O Salão Nobre da AP ganhou uma decoração temática de Carnaval, levando os pequenos foliões a viverem uma experiência única e pra lá de divertida. A festa se tornou ainda mais especial pela integração dos participantes, que vestiram fantasias e tiveram a chance de aproveitar a folia desde a entrada no local, onde foram recepcionados com personagens caracterizados.

A Banda Mizerê contagiou a galera com muita música boa e animação (Reprodução/AP)

O CarnaTeen também contou com outras diversas atrações para o público, como camarim de pintura artística corporal e uma performance de dança inspirada no sucesso "As Branquelas". Já a animação musical foi comandada pelo DJ DKS, um dos mais requisitados da atualidade, além da Banda Mizerê, que agitou a galera com muita música boa.