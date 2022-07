Aconteceu na AP: Assembléia fecha parceria com a Tennis Route

As atividades ao ar livre vêm ganhando cada vez mais espaço nas rotinas urbanas. Um exemplo disso é a expansão da prática de tênis. A atividade é uma grande aliada da saúde física e mental.

A Assembléia Paraense possui grande tradição nas competições de tênis regionais e nacionais, e continua investindo alto na modalidade esportiva e na formação de seus atletas. Uma prova disso é a parceria firmada com uma das melhores academias de tênis de alto rendimento do Brasil, a Tennis Route, do Rio de Janeiro.

A missão da academia, que tem uma sólida carreira de mais de 10 anos no mercado esportivo, é transformar a vida de jovens tenistas por meio do esporte e da educação. A Tennis Route oferece oportunidades para criar rotas rumo ao tênis profissional e universitário.

Com a parceria, a AP recebeu o coordenador do Centro de Formação e Treinamento Infantojuvenil da academia carioca, o francês radicado no Brasil Laurent Phillippe, formado pela Federação Francesa de Tênis e fundador da Escola Franco-Brasileira de Tênis.

Com uma grande experiência no esporte, Laurent Phillippe ficará responsável pela clínica de formação e treinamento dos professores da escolinha de tênis da AP. Serão dez encontros de quatro dias a cada 06 semanas, de forma presencial no clube.

Além disso, a parceria prevê a implantação do Centro de Rendimento de Tênis, voltado para o desenvolvimento de performance dos atletas do clube; possibilidade de intercâmbio esportivo na sede da Tennis Route no Rio de Janeiro; e inclusão dos produtos da Tennis Route no programa de vantagens do clube, o “PartiuAP", que oferece descontos exclusivos para os associados.

“Essa parceria é resultado do que estamos plantando há muito tempo. Com muito trabalho e dedicação, temos a certeza que ela gerará muitos frutos.”, destaca o diretor de tênis da AP, Rafael Anaisse de Araújo.

Quer saber mais detalhes sobre a parceria da Assembléia Paraense com o Tennis Route? Confira aqui!