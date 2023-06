Assembléia Paraense realiza eleições neste sábado, 24

No próximo sábado, 24, serão realizadas as Eleições AP, onde serão escolhidos os representantes dos órgãos permanentes para o triênio 2023/2026, para a Assembleia Geral, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da Assembléia Paraense. A votação ocorrerá das 9h às 21h, no Salão de Festas, localizado na Sede Campestre.

Poderão participar da votação os associados das seguintes categorias: benemérito, proprietário simples, remido e empresarial, todos em pleno gozo de seus direitos sociais e em dia com suas mensalidades.

Votação

Durante o dia de votação, os associados terão 27 urnas eletrônicas e 05 urnas tradicionais disponíveis, com todo o material fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Os equipamentos serão distribuídos em 32 mesas receptoras/apuradoras. A votação terá a duração de aproximadamente 10 horas, para que os associados possam exercer o seu direito de votar com toda comodidade.

Nas eleições deste triênio, a disputa está entre as chapas “RenovaAP”, liderada por Mário Martins, e “APerfeiçoar com Certeza”, liderada por Oscar Pessoa.

Pela primeira vez, as eleições na Assembléia Paraense ocorrerão em um sábado, já que sempre eram realizadas durante o meio da semana. O objetivo da alteração é facilitar ainda mais a participação dos associados. Após o encerramento da votação, começa a apuração e, logo em seguida, o presidente da Assembleia Geral proclamará o resultado.