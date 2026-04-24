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Assembléia Paraense realiza a 7ª edição do Churras & Brejas

Sede campestre do clube recebe chefes convidados e programação musical para degustar cortes premium de churrasco e cervejas artesanais bem geladas

Conteúdo sob responsabilidade da Assembléia Paraense
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7ª edição do Churras & Brejas contará com chefs de cozinha renomados (Divulgação/ Assembléia Paraense)

A 7ª edição do Churras & Brejas está imperdível. O evento será nesta sexta-feira (24/04), das 18h às 00h, no Boulevard AP (Sede Campestre), com diversas atrações. Além dos deliciosos churrascos e cervejas artesanais bem geladas, a programação contará com música de primeira com a Celeiro Country Band, o músico André Moura e Banda e o DJ Ivan Davis. O evento é de livre acesso aos sócios e sócias.

Na programação, terão estações com cortes premium especiais, comandadas por chefs convidados. Confira:  

• Estação de Costela - Chefe Bolivar Dias (@boli_bbq);

• Estação de Chorizo - Chefe Sandro Gomes (@spremiumchurrasco);

• Estação de Ancho - Chefe Marcelo Barros (@marcelogbarros);

• Estação de Picanha - Chefe Vinicius Moura (@viniciusmtobias);

• Estação Prime Steak - AP.

Para beber, haverá venda de chopps artesanais das cervejarias Selva, 7 Cats, Banzêro, Cabôca e Gold Hein. Também terá sorvetes e milkshakes da Ice Bode e sobremesas da Lisboeta.

Convites

Cada sócio proprietário poderá pagar e emitir até dois convites pelo valor de R$150,00 cada, no site e app de forma fácil e prática. A emissão de convites é para que sócios e sócias possam trazer os acompanhantes.

image Além de churrasco e bebidas, programação também contará com diversas atrações musicais (Divulgação/Assembléia Paraense)

Copinho do Bem 

Será o copo oficial do evento para diminuir o uso de descartáveis. Cada participante poderá solicitar o Copinho em qualquer ponto de venda. Ao final do evento, decide se devolve o Copinho ou leva para casa pagando a taxa de R$ 7,00 por cada copo.

Carteira Digital Zig

Todo consumo no evento será pago por meio da carteira digital Zig, por meio da tecnologia de pagamento por aproximação com o celular (NFC). 

Não é preciso baixar o aplicativo Zig. O cartão pode ser criado por de um QR Code no evento ou através do link: https://cd.zig.fun. No entanto, ao baixar o aplicativo, o participante aproveita ao máximo todas as funcionalidades do app, além da conveniência de gerenciar seus pagamentos e eventos em um só lugar.

Cartão Físico Zig

Poderá ser adquirido em qualquer ponto de atendimento Zig, por meio de caução no valor de R$6,00. Ao final do evento, é possível devolver o cartão físico e receber os R$ 6,00 de volta. 

Depois, com prazo de até sete dias, é possível solicitar o reembolso do valor que sobrou no cartão, com o número do seu CPF cadastrado, através do link.

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