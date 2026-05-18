Assédio moral no trabalho: como identificar e agir legalmente

O assédio moral no ambiente de trabalho continua sendo uma das formas mais silenciosas de violência nas relações profissionais. Muitas vezes confundido com cobranças normais da rotina corporativa, o problema pode causar danos emocionais, psicológicos e até físicos aos trabalhadores, além de gerar consequências jurídicas para empresas e gestores. O escritório Xerfan Advocacia S/S destaca como a identificação dos sinais é fundamental para interromper práticas abusivas e garantir os direitos da vítima.

"O assédio moral no ambiente de trabalho pode ser caracterizado como uma conduta abusiva, reiterada ou sistemática, praticada por superior hierárquico, colega de trabalho, subordinado ou até pela própria organização, que expõe o trabalhador a situações humilhantes, constrangedoras, degradantes ou vexatórias, atingindo sua dignidade, sua integridade psíquica, sua saúde e o próprio ambiente laboral. Ele não deve ser analisado apenas por atos isolados, mas pelo conjunto de comportamentos que, repetidos no tempo, produzem efeitos destrutivos sobre a vítima", destaca a o advogado trabalhalista associado do escritório Xerfan Advocacia S/S, Vinicius Malcher Lima.

Entre os comportamentos mais comuns, que configuram assédio moral, estão: humilhações públicas, cobranças abusivas, gritos, xingamentos, ameaças, isolamento do empregado, retirada injustificada de tarefas, imposição de metas inalcançáveis, perseguições, boatos, exposição ao ridículo, vigilância excessiva, desqualificação constante do trabalho, punições arbitrárias e tratamento discriminatório.

Impactos do assédio moral

Os principais sinais de assédio moral no dia a dia profissional costumam aparecer por meio de atitudes repetitivas que expõem o trabalhador ao constrangimento e à humilhação, gerando impactos sobre a saúde física e mental do trabalhador.

"No dia a dia, algumas situações devem acender um alerta. Um único ato, em regra, pode não configurar assédio moral, mas determinadas situações permanentes, como isolamento físico, esvaziamento de função ou exclusão continuada, podem revelar uma prática assediadora mesmo sem episódios diários formalmente repetidos", reforça o especialista.

Entre os principais impactos gerados por ações que configurem assédio moral estão ansiedade, medo constante, insônia, queda de produtividade, isolamento, sintomas depressivos, dores de cabeça, problemas gástricos, crises de choro, sentimento de incapacidade e receio de comparecer ao trabalho.

"É fundamental observar indicadores organizacionais, como aumento de afastamentos médicos, rotatividade elevada, pedidos frequentes de transferência, queda de produtividade, conflitos recorrentes em determinado setor, denúncias internas e adoecimento coletivo. Esses elementos podem demonstrar não apenas conflitos individuais, mas problemas estruturais na gestão", explica o advogado.

Como comprovar assédio moral

A comprovação do assédio moral pode ser feita por diversos meios de prova admitidos em direito. Como essa prática muitas vezes ocorre de forma velada, é importante que a vítima preserve todos os elementos possíveis.

Entre as provas mais relevantes estão: mensagens de WhatsApp, e-mails, áudios, gravações ambientais feitas por um dos interlocutores, atas de reuniões, advertências abusivas, documentos internos, prints de conversas, ordens de serviço, registros de metas, relatórios, testemunhas, comunicações ao setor de recursos humanos, protocolos de denúncia, boletins de ocorrência, prontuários médicos, laudos psicológicos ou psiquiátricos, atestados médicos e comunicações ao sindicato ou ao Ministério Público do Trabalho.

"A prova testemunhal costuma ter grande relevância, especialmente quando colegas presenciaram humilhações, perseguições, gritos, ameaças ou tratamento discriminatório. Também podem ser importantes documentos que demonstrem alteração repentina de função, retirada injustificada de atividades, isolamento do empregado, rebaixamento informal, metas excessivas ou punições desproporcionais", afirma o advogado trabalhista associado do escritório Xerfan Advocacia S/S.

Consequências legais

O assédio moral pode gerar sérias consequências para empresas e envolvidos. Na esfera trabalhista, a prática pode resultar em indenizações por danos morais, rescisão indireta do contrato e obrigação de adoção de medidas preventivas, como canais de denúncia e treinamentos internos. Gestores ou colegas envolvidos podem sofrer punições disciplinares e até responder civil ou criminalmente, dependendo da gravidade da conduta.

“Para os indivíduos envolvidos, como superiores hierárquicos ou colegas assediadores, podem existir consequências disciplinares internas, como advertência, suspensão ou dispensa por justa causa, além de eventual responsabilização civil. A depender do caso concreto, condutas associadas ao assédio também podem se relacionar a ilícitos penais, como ameaça, injúria, difamação, constrangimento ilegal ou perseguição", reforça Vinicius Lima.

O combate ao assédio moral deve ir além da resposta a casos isolados, sendo tratado como uma política contínua de prevenção, monitoramento e fortalecimento de um ambiente de trabalho saudável, seguro e baseado no respeito.