Inglês para crianças: qual a importância?

A infância é fase de descobertas e aprendizados e também o melhor momento para começar o estudo de um novo idioma, como explica Paula Oliva Silva, coordenadora geral pedagógica do Curso de Idiomas ASLAN.

Segundo ela as crianças têm mais facilidade de aprender, porque suas conexões cerebrais estão em plena expansão e quanto mais cedo iniciar mais fácil será o processo de aprendizado. “Quanto antes o contato da criança com um segundo idioma, mais benefícios essa criança terá, que vão desde o âmbito cognitivo perpassam pela melhora da capacidade de sociabilização e ampliam a visão de mundo, garantindo um adulto mais conectado e hábil”, detalha.

Ainda de acordo com a coordenadora o cérebro também recebe benefícios com o aprendizado de um novo idioma. “Já existem inúmeros estudos na área de neurociência que comprovam a melhora no raciocínio lógico, memória, criatividade e capacidades sociais”.

Paula Silva, coordenadora pedagógica do ASLAN, explica que aprender uma nova língua ajuda no desenvolvimento pessoal da criança (Arquivo pessoal)

Para tornar o ensino do novo idioma dinâmico e produtivo para os pequenos, os professores utilizam alguns recursos como jogos, brincadeiras, dinâmicas, ou seja, investem no lado lúdico para deixar as aulas mais interessantes.

No curso de idioma ASLAN existem cursos específicos para os pequeninos entrarem no universo do inglês. O Aslan Baby Class é voltado para crianças a partir de 4 anos e oferece atividades didáticas, lúdicas e divertidas que trabalham com todas as habilidades permitindo a vivência do idioma de forma natural, além de desenvolver a relação interpessoal, a autoconfiança, o controle e a autoestima.

Paula também enfatiza que o ensino não termina em sala de aula. A participação da família é fundamental nesse processo. Ela indica algumas ações para serem feitas junto com a criança, como “e em casa para estimular ainda mais as famílias podem colocar músicas no idioma, jogos e aplicativos no idioma ou mesmo desenhos em inglês”.

As aulas interativas também são opções que possibilitam um aprendizado mais leve. “Mesclando com o uso de espaços interativos como laboratório multimídia, já que as crianças hoje já nascem imersas em tecnologia. Aulas de culinária também proporcionam uma aprendizagem aliada a experiência e interação”, destaca a professora.

As aulas de culinária ajudam no aprendizado e na interação social (Divulgação)

Outro ponto importante é o desenvolvimento das aulas, que são diferentes para os adultos e para as crianças. A coordenadora pedagógica conta que a aplicação do método é diferente para as faixas etárias. “Por exemplo sabemos que a capacidade de concentração por longos períodos de tempo em uma determinada atividade é algo que os adultos dominam com alguma facilidade, enquanto que as crianças dependendo da faixa etária varia de 8 a 50 minutos no máximo. Então o planejamento das aulas deve levar em consideração esses detalhes para que a aprendizagem seja efetiva e significativa”, pontua.