Como aperfeiçoar um novo idioma na rotina e nos negócios?

Músicas, filmes, aplicativos e vários outros produtos em idiomas como inglês e espanhol estão presentes no dia a dia e o consumo é frequente e crescente. Por esta e outras razões o aprendizado de uma nova língua é importante para a construção pessoal ampliando fronteiras e para o crescimento profissional gerando novas oportunidades.

Os idiomas também são essenciais na área de negócios e podem trazer novas possibilidades tanto para o empresário como para os colaboradores. A professora e mestra em ensino Rayza Cristina Bahia Torres, coordenadora geral de ensino do Curso de Idiomas ASLAN traz dicas de como aprimorar o idioma.

A professora explica que ações mais simples já ajudam na aprendizagem das línguas com destaque para os treinos. “Boas dicas de prática diária, apesar de parecerem inusitadas, são: praticar a fala sozinho (a) em casa criando diálogos fictícios e trocar o idioma do celular e dos aplicativos que mais utiliza”, detalha Rayza.

Rayza Torres, coordenadora geral de ensino do Curso de Idiomas ASLAN, traz dicas para aperfeiçoar o idioma (Arquivo pessoal)

Outras práticas eficientes são ouvir músicas na língua que está aprendendo e assistir séries e filmes no idioma estudado. E podem ser utilizadas para o aprendizado geral e para os negócios.

Na hora de iniciar um curso de idiomas é importante definir qual o objetivo, pois há diferença nos métodos de ensino como esclarece a coordenadora geral de ensino da instituição. “Inglês e espanhol para negócios ensinam termos técnicos, e-mails formais e informais; vocabulários mais voltados ao mundo dos negócios - coisas que não são normalmente vistas em um curso regular de língua, por se tratarem de áreas mais específicas”.

Já nos cursos regulares o ensino é voltado para o cotidiano de modo geral com o uso de recursos para facilitar o aprendizado como programações culturais, atividades interativas, dinâmicas e outras ações.

Além das práticas já citadas anteriormente existem algumas específicas para a área de negócios como a criação de apresentações, leituras no idioma alvo, além de treinar a escrita do idioma dentro da área de atuação por meio do writeandimprove.com. Tudo isto ajuda a expandir as práticas do dia na empresa.

O Curso de Idiomas ASLAN oferece opções de ensino para todos os tipos de público (Divulgação)

Depois da prática é a hora de aplicar e esta etapa pode e precisa ser feita fora da sala de aula. No ambiente do trabalho pode ser realizada em reuniões, comunicação via e-mail ou ligações em outros idiomas e leituras da área.

