Aprendizado de novos idiomas: entenda a importância da conversação

O aprendizado de um idioma vai além do ensino em sala de aula e requer paciência e dedicação. A conversação é uma das etapas na hora de aprender e sua prática faz a diferença em várias ocasiões como uma viagem internacional.

A conversação permite a maior assimilação dos conhecimentos adquiridos e a oportunidade de observar o que mais se domina e o que ainda precisa praticar por mais tempo. Além de possibilitar o treino de entonações e a criação de diálogos de forma mais natural, facilitando a execução em situações cotidianas como um intercâmbio, conversas com pessoas fluentes no idioma, entre outras.

Existem várias estratégias no mercado que ajudam a aperfeiçoar o estudo da língua como o uso de aplicativos para conversas, a escuta de músicas e os cursos voltados para esta área.

No Curso de Idiomas ASLAN há turmas específicas para a conversação com a aplicação de habilidades integradas a situações reais do dia a dia respeitando a especificidade de cada língua. O English Club é um espaço descontraído e destinado a prática e atenção no idioma. E La Tertulia é um ambiente para aperfeiçoar o aprendizado em espanhol vivenciando situações reais da vida.

Os aplicativos também são opções para ajudar na conversação, porque possibilitam a conexão de pessoas nativas da língua com as que desejam aprender. Alguns apps oferecem a conversação em diferentes níveis: básico, intermediário e avançado.

Escutar músicas e assistir filmes são alternativas de treinamento. Uma das chaves de uma boa fluência é uma boa escuta. Praticar a escuta é o segredo para falar bem.

Simular e treinar possíveis situações de uma viagem ajudam a sentir mais segurança na hora de se comunicar no país visitante. Foque em diálogos essenciais como pedidos de ajuda; informações sobre endereços, transportes e lugares e outras situações relacionadas ao destino (estudos, aulas e trabalho).