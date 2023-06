As transformações em adotar uma vida mais saudável

A alimentação saudável promove muitos benefícios ao organismo, desde mais disposição para as atividades do dia a dia até a qualidade vida e ainda contribui para a manutenção de saúde das pessoas que possuem alergias alimentares e intolerâncias.

A nutricionista Samara Borges, especialista em nutrição hospitalar, é a convidada deste episódio do podcast Vida Saudável para falar mais sobre os benefícios da alimentação, a adaptação dos novos hábitos e dicas durante o processo de mudança.

Samara esclarece que a união da força de vontade com a disciplina são os principais aliados para iniciar e continuar o processo de mudança dos hábitos alimentares. A especialista destaca que o desejo deve partir da própria pessoa para que os resultados sejam observados, além da disciplina e determinação durante todo o novo caminho.

Muitos alimentos contribuem no começo da jornada, mas ela destaca alguns que são indispensáveis, como os ricos em vitaminas e sais minerais. A indicação é a preferência pelo consumo dos alimentos in natura.

As oleaginosas, por exemplo, castanhas e a ingestão de azeites e abacate também oferecem benefícios para o organismo.

A partir da sua vivência e experiências no consultório, a nutricionista explica sobre a importância de um equilíbrio alimentar. Para ela, o paciente pode comer de tudo um pouco, ou seja, os alimentos saudáveis e não saudáveis. Ela acredita que a dieta e a mudança de novos hábitos não deve ser uma restrição, mas um momento de transformação.

Na rotina mais prática, Samara enfatiza a importância da criação de uma relação com o paciente. “As primeiras consultas também servem para além da prescrição do plano alimentar também serve para conhecer melhor o paciente e sua rotina”.

Os primeiros contatos também permitem o conhecimento sobre as condições físicas, psicológicas e emocionais dos pacientes, além da ajuda no desenvolvimento do processo paciente e nutricionista para contribuir para o restante do tratamento.

Atualmente, a área também vem adotando novos métodos, entre eles, o comer com atenção plena, prática que exige que o indivíduo esteja plenamente presente na hora do consumo do alimentação.

Samara detalha que para a prática, o paciente deve estar verdadeiramente presente e deve estar com os sentidos aguçados e atento às sensações físicas e mentais despertadas pelo alimento. A técnica ajuda o indivíduo a conhecer o seu corpo no ato de comer, a percepção de fome e saciedade, apreciar melhor sua refeição (cor, sabor, aroma) e estar presente no momento da refeição e apreciar aquele momento.

Quer saber mais sobre o assunto, acesse aqui e confira o podcast Vida Saudável.