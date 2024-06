Arraial 'Tamo Junto e Misturado' segue com apresentações de quadrilhas e grupos folclóricos em Belém

A festa Arraial Tamo Junto e Misturado, da prefeitura de Belém, está longe de acabar, pois seguirá animando a capital até o domingo (23). Desde a quinta-feira (20), a programação vem realizando a 2ª fase do concurso das quadrilhas juninas e misses de diversas categorias. O evento continuará ocorrendo sempre na Praça Waldemar Henrique e desta vez contará também com apresentações especiais de grupos folclóricos diversos.

A conclusão da programação ocorre no domingo (23), com a decisão final para escolher a quadrilha campeã do concurso junino. 18 quadrilhas seguem na disputa e todas precisarão impressionar os jurados em suas apresentações para conquistar o 1º lugar na competição.

Os jurados avaliarão cada detalhe nas apresentações das quadrilhas juninas (Foto: Luciana Medeiros/Ascom Fumbel)

No domingo, os jurados também terão a missão de escolher as candidatas a misses nas seguintes categorias: Miss Caipira, Miss Simpatia, Miss Negritude e Miss LGBTQIA+.

Festa das Crianças

Nesta edição, a festa junina também abre espaço para que as crianças possam se expressar artisticamente, através das quadrilhas mirins. Nesta sexta-feira (21), a festa dos pequenos fica por conta da quadrilha Santa Luzia Mirim, às 18h30 e Os Sapequinhas da Radional às 19h. Por último, no sábado (22), se apresentam: Explosão de Cheiro, às 18h30 e Pipoquinhas na Roça às 19h.

Grupos Folclóricos

O público presente no Arraial Tamo Junto e Misturado também poderá curtir as apresentações de grupos de carimbó, parafolclóricos e boi bumbá, na chamada Mostra Cultural, que acontece na Concha Acústica, até o dia 23 de junho.

Nesta sexta-feira (21) a festa será comandada pelas apresentações do Grupo De Expressões Culturais De Dança Indigenas Yawanawás, às 18h30, e depois, às 19h20, pela Associação Cultural Sabor Marajoara. A festa continua às 20h20 com o Grupo De Atividades Culturais Ayrakyrã (Toada); O Boi De Máscara Rei Do Campo (Boi Bumbá), às 21h20; Mestre Pedrinho E Seu Conjunto, às 22h20; O Boi Bumbá Luar Do Marco, às 23h20, e por último, o Grupo Regional Frutos Do Pará (Carimbó), que encerrará o evento às 00h20.

No sábado (22), o público vai poder dançar ao som do grupo Ponto De Cultura Ananin Dance, às 18h30, e em seguida, às 19h20, será a vez do Instituto Cultural Mistura Regional. Às 20h20, a animação fica por conta dos seguintes grupos: Ponto De Cultura Guerreiros Do Boi, às 20h20; Boi Vagalume Da Marambaia, às 21h20; Ver-O-Brass, às 22h20; O Boi Bumbá Estrela D’alva, às 23h20 e Grupo De Cultura Regional Iacá Luterana, que conclui a programação às 00h20.

No último dia de programação, no domingo (23), a festa será comandada pelos grupos: Grupo De Tradições Folclóricas Moara, às 17h30; Ponto De Cultura Encantos Do Sol, 18h30; Instituto Da Amazônia Filhos Da Terra, às 19h20; Ponto De Cultura Galera Da Toada, às 20h20; Boi De Máscara Veludinho, às 21h20; Grupo De Carimbó Ayrakyrã, às 22h20 e o Grupo De Tradições Amazônicas Mapinguari, finalizando o evento às 23h20.

Festa nos Distritos

Os distritos de Belém também serão palco de grandes apresentações culturais, que fazem parte da programação do Arraial Tamo Junto e Misturado. Em Outeiro, as apresentações começam no sábado (22), com o Grupo Parafolclórico Tucuxi e Grupo De Carimbó Regional Jurupari.

Já em Icoaraci, a programação começa no dia 29 de junho, com o Mestre Lourival Igarapé e o Conjunto De Carimbó Queimadas. No dia 30, o público vai se divertir ao som do grupo Os Africanos De Icoaraci.

II Mostra Cultural

Tradicionais nas festas juninas, os grupos de Pássaros Juninos também se apresentam em Belém, na programação da II Mostra Cultural, que começa no dia 28 de junho e vai até o dia 30.

No dia 28, às 20h, os seguintes grupos se apresentam: Grupo Cordão De Bicho Oncinha, na Toca Da Onça (Rua Santa Isabel, 615) e Grupo Pássaro Junino Sabiá, na Sede 1º De Dezembro Futebol Clube (Rua Jabatiteua, 251 - Bairro Marco). Às 19h30, a Sala Vicente Salles abre espaço para as apresentações do Coletivo Pássaro Junino Ararajuba e Pássaro Junino Tem Tem Do Guamá, às 20h30. Já na outra semana se apresentam às 16h30, o Pássaro Tucano, e às 18h, do Cordão De Pássaro Colibri De Outeiro. No dia 30, a programação será pela manhã, às 10h, do Pássaro Junino Pequeno Guará e de tarde, às 18h, com o Pássaro Junino Suindara.

No dia 29 de junho se apresentam: Grupo Pássaro Junino Beija Flor, às 18h, no Auditório Do Colégio Zacarias Assunção (Travessa Barão De Mamoré, s/n - Guamá) e, às 19h, o Grupo Cultural Cordão De Bicho Bacu se apresentará na Praça Matriz - Icoaraci.

No dia 30 de junho, A Embaixada de Samba do Império Pedreirense receberá às apresentações, às 19h, do Pássaro Junino Papagaio Real e, às 20h, do Pássaro Junino Rouxinol. No mesmo dia, o Grupo Junino Cordão De Pássaro Tem-Tem Do Outeiro se apresentará às 20h no Ponto De Cultura Casa Da Mestra Zula (Avenida Paulo Costa nº 2217 - Outeiro), enquanto o Pássaro Junino Pavão se apresentará às 21h no Ponto De Cultura Acena (Conjunto Maguari, Alameda Dezenove, 14). Por fim, o Pássaro Junino Pavão se apresentará também às 17h30, no Ver-O-Rio.

Confira abaixo a programação de apresentação das quadrilhas do Concurso Junino

Sexta-feira, 21/06

20h - Encanto da Juventude

20h40 - Sedução Ranchista

21h20 - Reino de São João

22h - Amor de Um Mensageiro

22h40 - Paraíso Junino

23h20 - Rainha da Juventude

Sábado, 22/06

20h - Moreninha da Campina

20h40 - Balão de Ouro

21h20 - Santa Luzia

22h - Roceiros Pé de Moleque

22h40 - Pipocando Junino

23h20 - Império Junino de Outeiro

Domingo, 23/06

16h Apuração de votos das quadrilhas

18h Apuração dos votos para Misses Juninas

19h Premiação