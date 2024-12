Arquiteto Allan Charlie Leão encerra 2024 com projetos de sucesso

O ano de 2024 foi de muito sucesso para o arquiteto Allan Charlie Leão, que atua em todo o Brasil, com destaque para Belém e municípios do estado do Pará, e também em Manaus, no Amazonas. Com diversos projetos entregues este ano, o profissional se destaca no mercado por atender de maneira humanizada, desenvolvendo e executando projetos de arquitetura e design de interiores para áreas residenciais e comerciais, visando sempre a total satisfação dos clientes.

Soluções originais e criativas para desafios específicos estão entre os diferenciais da atuação de Allan Charlie (Divulgação/Allan Charlie Leão)

De acordo com o arquiteto e urbanista, transformar um lar ou um ambiente comercial impacta de maneira muito positiva na qualidade de vida das pessoas que usufruem do espaço.

“A transformação de um lar está ligada aos sonhos, por isso é importante que nós, profissionais de arquitetura, estejamos atentos a esse quesito, transformando positivamente a vida das pessoas. Um lar transformado catalisa sentimentos e transforma vidas, não somente no aspecto físico, mas também no aspecto mental das pessoas. Um lar deve ter sensação de segurança, tranquilidade e conforto” - Allan Charlie Leão, arquiteto

Projetos realizados pelo arquiteto Allan Charlie Leão prezam pela parte técnica e criativa (Divulgação/Allan Charlie Leão)

Trajetória profissional

Vale destacar que Allan também é designer de interiores e atua no mercado desde de 2015. O profissional já realizou diversos projetos no estado do Pará e também possui clientes fora do Brasil, como Suíça e Portugal. Um dos principais projetos do arquiteto é a transformação das sedes da rede de televisão SBT Castanhal e Santa Maria do Pará.

“Atualmente conto com uma equipe de quatro profissionais, além da equipe de execução. Faço bastante a área de projetos arquitetônicos e interiores, além de atuar também na definição de paisagismo. Concebo desde o projeto à entrega da casa do cliente na chave”, explica o profissional.

Ambientes priorizam bom gosto e comodidade para promover momentos de aconchego (Divulgação/Allan Charlie Leão)

Para o professor Silvio Gardel Martins, que mora no município de Ananindeua e contratou os serviços de Allan Charlie, o profissional é diferenciado por realizar os seus serviços com excelência. “O trabalho dele é ótimo, pois é muito elegante e criativo, além dele ser muito responsável”, pontua.

Em Manaus, o empresário Felipe Eduardo Silva, destaca que já contratou os serviços para o apartamento e sua casa. "Excelente profissional, super recomendo. O que se destaca é o atendimento diferenciado, sempre atendeu as minhas demandas com muita atenção e disponibilidade nos horários, tem um poder de criatividade e muito conhecimento técnico, tecnológico. Ele é um arquiteto moderno e eficaz", enfatiza Felipe.

O comprometimento de Allan e a excelência de seu trabalho, vêm fazendo com que o profissional cresça cada vez mais. Prova disso é que a empresa do arquiteto está em processo de expansão para Manaus. Allan Charlie atende tanto no formato online, quanto de forma presencial na cidade. “Minha demanda é por períodos. Se o cliente preferir, vou até ele. Pretendo montar uma equipe também lá”, adianta o arquiteto, que também atende com frequência outras regiões do País.

Casa Gardel é um dos destaques dos projetos desenvolvidos por Allan Charlie (Divulgação/Allan Charlie Leão)

A empresa Charlie Leão oferece os seguintes serviços:

- Projeto de arquitetura;

- Projeto de design de interiores;

- Gerenciamento e execução de obra;

- Consultoria;

- Projeto express;

- Acompanhamento para compra de revestimentos e objetos de decoração;

- Indicação de fornecedores e prestadores de serviço.

Confira, a seguir, alguns projetos do arquiteto Allan Charlie Leão:

projetos Casa Gardel traz requinte e sofisticação em tons neutros