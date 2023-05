Aprenda a fazer topos de bolo com os materiais disponíveis na Brazz Brazz

Os topos de bolo tornaram-se uma tendência principalmente em aniversários e casamentos, pois são peças que representam a essência do evento, já que podem ser personalizadas de acordo com o gosto dos aniversariantes ou noivos. Com uma grande diversidade de itens de papelaria, a Brazz Brazz oferece todos os materiais necessários para produzir topos de bolo.

Os topos de bolo podem ser feitos com diversos temas, desde filmes até times de futebol e datas comemorativas como o Dia dos Namorados, por exemplo. O primeiro passo para produzir esses itens em casa é escolher modelos, cores e formatos para se inspirar. Depois, é necessário selecionar o material para iniciar a produção. O papel couchê de 180 gramas é o ideal para esse tipo de trabalho e possui o melhor custo-benefício.

Outro material que pode ser uma excelente opção é o acrílico proque ele pode ser cortado em qualquer formato com a ajuda de uma máquina de corte a laser.

É válido ressaltar que para produzir os topos de bolo é necessário investir nos seguintes materiais: papel de 180 gramas; tesoura ou furador; cola quente e palito de dente ou de churrasco.

Confira, a seguir, o passo a passo para produzir topos de bolo:

1. No Word, crie um documento para imprimir com o nome que será colocado no topo de bolo e imprima em uma folha branca;

2. Após fazer a impressão, recorte o nome em círculo ou apenas fazendo contornos;

3. Pegue uma folha colorida e corte com um furador;

4. Cole o nome que foi recortado em cima da folha colorida;

5. Para finalizar, coloque o palito na parte de trás do topo de bolo. Recomenda-se colar com cola quente ou adesivo.

Uma dica importante para o topo ficar bem bonito é utilizar fontes de texto bonitas e abusar de cores de estampas diferentes. Para conferir e adquirir todos os itens necessários para criar o topo de bolo, vá até a Papelaria Brazz Brazz ou clique aqui.