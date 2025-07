Aplicativo ‘Vai Passe Fácil’ oferece mais praticidade aos usuários de ônibus, em Belém

Com o objetivo de facilitar a vida das pessoas que utilizam o transporte coletivo na capital paraense, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) criou, em conjunto com o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém, o aplicativo (app) “Vai Passe Fácil”. Com o app, não é mais necessário utilizar dinheiro em espécie, basta carregar créditos no aplicativo usando o PIX, gerar um QR Code direto no celular e embarcar com agilidade.

O aplicativo “Vai Passe Fácil” foi lançado oficialmente no início de junho, fruto de um trabalho conjunto entre o Setransbel, o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura de Belém, conforme explica Paulo Fernandes Gomes, presidente do Setransbel.

“A iniciativa foi desenvolvida após um período de planejamento técnico e testes operacionais, com o objetivo de modernizar a experiência do passageiro no transporte coletivo urbano, promovendo mais praticidade, agilidade e autonomia no dia a dia de quem utiliza os ônibus em Belém e na Região Metropolitana”, destaca.

Diferenciais do app

Nesta fase inicial, o grande diferencial do “Vai Passe Fácil” é a proposta de evolução contínua, já que o app foi concebido como uma plataforma em constante desenvolvimento, que em breve incorporará novas funcionalidades para ampliar os benefícios oferecidos aos usuários. Vale destacar que ele está disponível para os dispositivos iOS e Android.

“Mesmo em sua versão inicial, o app já representa um avanço significativo: o pagamento por QR Code agiliza o embarque, reduz a necessidade de manuseio de dinheiro e oferece mais comodidade ao passageiro. Com as próximas atualizações, o ‘Vai Passe Fácil’ incluirá novos recursos, contribuindo cada vez mais para um sistema de transporte público mais eficiente, integrado e alinhado às demandas da população”, ressalta o presidente do Setransbel.