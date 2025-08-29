Aplicativo Vai Passe Fácil já soma 130 mil usuários

O aplicativo Vai Passe Fácil, lançado recentemente para facilitar o pagamento da tarifa de ônibus em Belém, já soma 130 mil usuários. A ferramenta permite recargas digitais feitas via PIX e uso do crédito no ônibus por meio de QR Code gerado no próprio aplicativo, oferecendo maior agilidade no embarque e mais segurança aos passageiros, reduzindo a necessidade de filas ou dinheiro em espécie.

A população tem valorizado a praticidade da plataforma, que segue a tendência de capitais como Curitiba, Recife e São Paulo, já consolidadas no uso da bilhetagem eletrônica. A solução é uma iniciativa conjunta entre Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), Governo do Pará e a Prefeitura de Belém.

“A modernização do sistema de transporte passa por iniciativas como o Vai Passe Fácil. Estamos dando aos usuários uma experiência mais simples, rápida e segura, aproximando Belém das melhores práticas nacionais” - Paulo Fernandes Gomes, presidente do Setransbel

A iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à modernização do transporte público na capital, reforçando o compromisso de tornar o ônibus mais atrativo, eficiente e conectado às necessidades da população.

QR Code de passagem é posicionado em frente ao leitor da catraca no ônibus para efetuar o pagamento (Divulgação/ Setransbel)

A chegada da bilhetagem digital com o aplicativo Vai Passe Fácil se alinha às diretrizes nacionais e determinados a oferecer um serviço à altura das expectativas dos usuários. Além do cartão Passe Fácil, da possibilidade de pagamento em dinheiro em espécie, o app agiliza a operação em tempo real e reflete o compromisso das instituições com a mobilidade urbana e com o bem-estar da população.

Para o usuário Emmerson Messias, o aplicativo auxilia na gestão orçamentária pessoal. "É sempre bom tá antenado com a modernidade, porque hoje é difícil tá vivendo com dinheiro no bolso. Então o aplicativo Vai Passe Fácil me salva muito, principalmente no Geladão, porque como não tem mais o cobrador, o aplicativo é ótimo e agiliza pra todos nós subirmos tranquilos no ônibus", comenta.

Lançada em junho, a funcionalidade foi desenvolvida após um período de planejamento técnico e testes operacionais, com o objetivo de modernizar a experiência do passageiro no transporte coletivo urbano, promovendo mais praticidade, agilidade e autonomia no dia a dia de quem utiliza os ônibus em Belém e na Região Metropolitana.

O app representa um avanço significativo, com pagamento por QR Code que agiliza o embarque, reduz a necessidade de manuseio de dinheiro e oferece mais comodidade ao passageiro.

Para utilizar, o usuário deve baixar o aplicativo Vai Passe Fácil nas lojas dos sistemas Android e iOS. Ao abrir o app, é disponibilizada a carteira digital. Para recarregar, basta clicar em "recarga", escolher o valor desejado e selecionar a opção Pix.

O aplicativo gera um QR Code com os dados do Pix, que deve ser copiado e colado no app do banco para concluir a transação. O saldo aparece automaticamente em menos de um minuto. Com saldo, o próximo passo é gerar o QR Code de passagem. Esse código é posicionado em frente ao leitor da catraca no ônibus. O pagamento é feito por leitura do QR Code e não por aproximação (NFC).

O QR Code gerado tem validade de uma hora. Nesse período, pode ser usado para pagar mais de uma passagem — por exemplo, ao viajar com familiares ou fazer integração entre ônibus. Desde que haja saldo suficiente, o código pode ser reutilizado nesse intervalo de tempo. Após uma hora, é necessário gerar um novo código.