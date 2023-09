AP realiza com sucesso a Festa de San Gennaro

Uma noite de muita alegria, com música animada e comida gostosa! Assim foi a Festa de San Gennaro, realizada no último dia 15, no Boulevard AP, localizado na Sede Campestre da Assembléia Paraense.

O evento, que já faz parte do calendário de festas do clube, é sempre muito prestigiado pelos sócios e sócias e, dessa vez, não foi diferente. O Boulevard AP recebeu um grande número de pessoas, entre associados e convidados, e todos vivenciaram momentos de diversão ao lado da família e dos amigos.

Quem esteve presente, teve a chance de vivenciar uma experiência única, fazendo uma imersão na Itália. Para completar, associados e convidados degustaram pratos deliciosos da gastronomia italiana e dançaram muita tarantela.

Além de muita comida boa, o que não faltou foi diversão com as atrações musicais. O evento contou com a participação do DJ Ivan Davis, a soprano Márcia Aliverti e o cantor Nelinho Brasil e Banda que animaram ainda mais a noite.

Sustentabilidade

O cuidado com o meio ambiente deve ser prioritário em todo e qualquer evento. E a Assembléia Paraense tem realizado diversas ações que contribuem direta e indiretamente na melhora da qualidade de vida do planeta.

Um exemplo disso é a adoção do uso de copos reutilizáveis durante os eventos do clube. Na Festa de San Gennaro isso não seria diferente. A programação teve caráter sustentável em uma parceria com o Copinho do Bem, que foi o copo oficial do evento. A iniciativa é uma forma do clube contribuir para um meio ambiente mais limpo e com menos descartáveis.

A Festa de San Gennaro contou com os seguintes patrocinadores: Pinheiro Sereni Engenharia, Cola-Cola e Eisenbahn. E apoio da Grand Cru e Ice Bode.

Confira um pouco mais do que aconteceu na Festa de San Gennaro:

Festa San Gennaro