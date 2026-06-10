AP celebra a entrega de novo espaço para seus associados

A Assembléia Paraense (AP) entrega nesta quarta-feira (10) mais uma importante obra voltada ao bem-estar e à convivência dos seus associados. Após passar por uma ampla reforma, o Restaurante Central será reinaugurado com uma estrutura modernizada, novos ambientes e melhorias que prometem elevar a experiência dos frequentadores.

A revitalização contemplou a ampliação do deck descoberto, climatização completa do salão interno, renovação do mobiliário, novo projeto de paisagismo, modernização da iluminação, além da implantação de uma rampa de acessibilidade. O espaço também recebeu intervenções estruturais e melhorias funcionais que tornam o ambiente mais confortável, integrado e acolhedor para associados e convidados. O projeto inaugural foi desenhado pelo professor Milton Monte, em parceria com Rui Vieira, e tem sua concepção preservada neste novo conceito visual.

A iniciativa faz parte dos investimentos contínuos da AP na qualificação de seus espaços de convivência. Com a reforma, o Restaurante Central passa a oferecer uma estrutura mais moderna e preparada para receber desde encontros familiares e confraternizações até eventos especiais promovidos pela AP.

Mais do que uma renovação física, a entrega do novo restaurante reforça o compromisso da entidade em proporcionar ambientes cada vez mais qualificados para seus associados. A modernização do espaço busca atender às demandas atuais de conforto, acessibilidade e bem-estar, valorizando um dos principais pontos de encontro da AP.

Programação especial

Para celebrar a conclusão das obras, a AP preparou uma programação especial para a noite desta terça-feira. A recepção dos convidados terá início às 18h, ao som do DJ Fabio Yamada. Em seguida, às 19h30, será realizada a cerimônia oficial de reinauguração do espaço. Encerrando a programação, às 20h, a cantora e pianista Carol Ferreira sobe ao palco para uma apresentação musical que marcará o momento festivo.

A expectativa é que a reinauguração reúna associados, convidados e representantes da diretoria em uma noite de celebração e confraternização, simbolizando mais um investimento da AP na valorização da experiência de seus frequentadores e no fortalecimento dos espaços destinados ao lazer e à convivência social.

Com as portas novamente abertas, o Restaurante Central inicia uma nova fase, consolidando-se como um ambiente ainda mais moderno, confortável e preparado para receber a família AP.