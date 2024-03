AP abre inscrições para o Projeto StartAP 2024; saiba mais detalhes

Estar atento ao surgimento das novas tecnologias e como usar essas ferramentas no dia a dia é fundamental, principalmente para quem deseja ter sucesso na carreira profissional. Afinal, a tecnologia vem revolucionando a forma de comunicação virtual e a geração de conteúdo. Pensando nisso, a AP vem realizando diversos ações e eventos que fomentam e despertam a prática do empreendedorismo e inovação nos associados, como o Projeto StartAP 2024.

No próximo dia 27 de março, o presidente da AP, Oscar Pessoa, e o vice-presidente, Márcio Braga, apresentarão todos os detalhes do projeto. O evento será realizado no Espaço Vip, no complexo de eventos da sede campestre da Assembléia Paraense.

Além da apresentação do projeto, os inscritos terão a oportunidade de assistir a palestra "Desmistificando a Inteligência Artificial", que será ministrada pelo especialista em Inteligência Generativa, Denis Paes Barreto. Durante a palestra, o profissional vai abordar como é possível tirar proveito do ChatGPT para aplicar a ferramenta nas atividades do dia a dia.

Como participar

A palestra é destinada a sócios e sócias da AP, estudantes, empresários, curiosos e profissional que atuam na área de tecnologia. Para participar, é necessário fazer a inscrição no site da AP, até esta sexta-feira, 22. As inscrições são gratuitas e para pessoas com idade a partir de 14 anos.

Convites

Cada sócio(a) proprietário(a) poderá levar um convidado, gratuitamente. A inscrição deverá ser realizada no ato da inscrição do sócio, com o preenchimento do nome e CPF do convidado.

Para saber mais informações sobre o evento, acesse o site.