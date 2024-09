Anuário do Direito paraense 2024 destaca a valorização da advocacia na Amazônia

Coração da COP 30, o Pará e a Amazônia se destacam como um território de desafios e conquistas para os operadores do Direito. A região com variados povos tradicionais e biodiversidade incompáravel, tornou-se um local onde a advocacia é valorizada. O assunto é destaque na 3ª edição do Anuário do Direito do Pará, que está disponível para download aqui. A publicação do Grupo Liberal prestigia ainda a trajetória de sucesso dos melhores profissionais da área.

"O Grupo Liberal reafirma seu compromisso em fornecer uma plataforma que não apenas registre, mas também promova o desenvolvimento contínuo e a excelência na advocacia paraense. E para nós, isso faz todo o sentido como um grupo de comunicação na Amazônia" - Felipe Melo, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal.

Com patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Ordem dos Advogados do Brasil - Pará (OAB-PA), o Anuário do Direito do Pará 2024 destaca a importância do operados do Direito para a sustentabilidade. Com 124 páginas, a publicação premium deste ano ressalta o protagonismo dos advogados e advogadas, defensores e procuradores do estado, que atuam em prol da equidade e do desenvolvimento social na Amazônia.

“A extensão territorial do nosso Estado, comparado a um continente, nos impõe diversos desafios. Um deles é fortalecer o processo de interiorização da instituição. O outro é incrementar os investimentos em qualificação profissional, especialmente que contemplem os advogados e advogadas em início de carreira” - Eduardo Imbiriba, presidente da OAB-Pará.

Nas páginas da publicação, os leitores têm a oportunidade de compreender as diversidades étnicas e os aspectos fundamentais para se trabalhar com o Direito no território amazônico. “Há a possibilidade de desenvolver soluções jurídicas inovadoras e adaptadas às necessidades locais, e a chance de atuar em áreas em crescimento, como o Direito Ambiental, dado o papel crucial da Amazônia no cenário mundial", avalia o advogado Richardson Brasileiro, que leciona no Centro Universitário Fibra.

Trajetória, experiências e reflexões

O cenário de transformação vivenciado na região possibilita avanços para a classe jurídica. O Anuário 2024 apresenta trajetórias, experiências e reflexões dos principais operadores do direito, evidenciando o papel fundamental da advocacia para o desenvolvimento dos povos da Amazônia com sustentabilidade.

Um dos focos da publicação é o repasse de informações e conselhos dos consagrados operadores do Direito aos futuros profissionais da área. Entre os relatos apresentados está o da atenção à diversidade territorial e cultural do Pará, proporcionando oportunidades únicas para os que vivem e operam o Direito, em diferentes segmentos, incluindo áreas pouco exploradas.

