Anuário do Direito 2024: saiba como acessar e baixar a versão completa da publicação

O Anuário do Direito do Pará é uma importante ferramenta para a valorização da classe jurídica na sociedade. Neste ano, o Grupo Liberal lançou a 3ª edição da publicação, com 124 páginas, que registram conquistas e avanços dos operadores do direito na sociedade paraense, destacando renomados escritórios de advocacia, defensores e procuradores do estado. Com o patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Ordem dos Advogados do Brasil - Pará (OAB-PA), a edição foi marcada por sucesso e uma grande receptividade dos profissionais do setor jurídico.

"Essa edição teve uma grande aceitação do segmento do setor jurídico, o que mostra a credibilidade do material. A gente fica muito feliz que o mercado tenha essa publicação como referência, como algo relevante para o setor jurídico no estado" - Aurélio Oliveira, gerente do Estúdio Digital & Content do Grupo Liberal

A publicação traz um artigo inédito sobre a influência das redes sociais e liberdade de imprensa. Outro destaque é o debate de temas importantes para a sociedade, como o protagonismo feminino contra o preconceito de gênero, a promoção de direitos e justiça social na Amazônia e o papel da tecnologia no segmento jurídico. Além, é claro, de cases de sucesso no campo jurídico e trajetórias e perfis de profissionais que atuam no Pará.

Acesse

Todo o material pode ser acessado de forma online, na área especial do projeto, em OLiberal.com. Para isso, basta acessar www.oliberal.com/anuariododireito. No local, estão disponíveis conteúdos individuais, além da versão completa. Também é possível baixar a edição, de forma gratuita, para que possa ser consultada a qualquer momento.

Aurélio Oliveira, gerente do Estúdio Digital & Content do Grupo Liberal, destaca a credibilidade da publicação, que já está na terceira edição (Tarso Sarraf/ O Liberal)

Lançamento

Neste ano, o lançamento foi realizado em um formato inovador, por meio de uma série especial de entrevistas na Rádio Liberal + e no Youtube do Liberal.com, com os nomes que se destacaram no mercado jurídico paraense. Para Aurélio Oliveira, o quadro de entrevistas garantiu mais visibilidade e voz para os operadores do direito que fazem parte do Anuário do Direito 2024.

"O lançamento foi feito de uma forma a promover um maior impacto e visibilidade dos participantes, por meio de uma série especial de entrevistas, o que marca a celebração do lançamento. Esses profissionais, ao participarem, têm a oportunidade de terem mais visibilidade multiplataforma pelos veículos do Grupo Liberal, falando um pouco mais sobre o seu trabalho, de sua especialidade e mostrando para a sociedade toda a importância que tem o corpo jurídico", complementa.

Confira o Anuário do Direito 2024 completo clicando aqui.