Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Ano começa com oportunidades para investimentos; Saiba mais

Especialista do Sicredi explica como o cenário atual de juros elevados favorece aplicações em renda fixa, mas ainda assim exige estratégia na escolha das aplicações

Conteúdo sob responsabilidade do Sicredi
fonte

No Sicredi, os associados encontram opções de investimento variadas e contam com orientação de especialistas (Divulgação/Sicredi)

O ano de 2026 começa com um cenário favorável para quem deseja investir em decorrência dos juros ainda elevados. E ter com quem contar na hora de montar a carteira pode fazer a diferença no fim das contas. Nesse sentido, o Sicredi é uma alternativa para os associados, pois é uma instituição financeira cooperativa robusta, forte e consolidada no mercado, com mais de 120 anos de história. É avaliada pelas três principais agências de classificação de risco do mundo: Moody’s, S&P e Fitch Ratings, e tem mais de R$ 157 bilhões administrados pela Asset (dados de setembro/25), sendo considerada a 10ª maior gestora do Brasil e a 7ª maior gestora quando se trata de investimentos em renda fixa, segundo a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

E no cenário de juros ainda altos há oportunidades para todos os perfis. Desde os mais conservadores, passando pelos moderados até os que têm mais apetite pelo risco. Orientação adequada e acompanhamento contínuo tornam-se fundamentais para decisões mais conscientes, que vão ao encontro dos objetivos de cada um. No Sicredi, os associados encontram opções de investimento variadas e contam com orientação de especialistas.

Para a consultora de investimentos do Sicredi, Maria Tamires Adelino, 2026 deve ser encarado como um período de estratégia e equilíbrio. Mesmo com a expectativa de queda gradual dos juros ao longo do ano, dos atuais 15% ao ano para cerca de 12,5% ao ano, ela ressalta que o nível ainda elevado mantém boas oportunidades em produtos pós-fixados atrelados ao CDI ou à própria Selic. “Esse cenário permite alcançar bons rendimentos com menor necessidade de assumir riscos elevados, o que é interessante para quem prefere opções mais conservadoras”, explica.

Apesar do cenário favorável à renda fixa é importante lembrar que a escolha das aplicações deve considerar não apenas o momento econômico, mas também o perfil do investidor e seus objetivos. Para quem busca maior potencial de retorno e aceita mais volatilidade, ações, fundos imobiliários e multimercados podem ser alternativas interessantes. Em qualquer caso, a diversificação continua sendo essencial para reduzir riscos.

A consultora destaca que, para quem ainda não investe ou está começando, o mais importante é construir uma base sólida. “A orientação é começar pelo básico, com produtos como RDC pós-fixado e fundos DI. Depois, organizar uma reserva de emergência, que cubra pelo menos seis meses das despesas e fique aplicada em produtos com liquidez”, afirma. Ela também reforça a importância de investir de forma gradual, com aportes mensais, e de buscar educação financeira, entendo conceitos como CDI, IPCA, volatilidade e os diferentes tipos de risco, como crédito e liquidez, só depois, diversificar aos poucos. “Dessa forma, é possível aproveitar o momento dos juros altos com mais segurança e planejamento”, conclui.

Além da rentabilidade, fatores como prazo e objetivos do investidor devem guiar as escolhas no próximo ano. Produtos de renda fixa continuam atrativos pelo cenário de juros elevados, mas é importante avaliar estratégia e perfil antes de decidir. Já na renda variável, oportunidades existem, mas exigem planejamento e compreensão dos riscos. Combinar aplicações com características distintas é essencial para manter equilíbrio e suavizar oscilações da carteira.

De acordo com Maria Tamires, o cenário econômico atual reúne fatores que favorecem decisões mais seguras para quem investe. “Nesse momento, a renda fixa continua sendo uma boa opção porque permite bons retornos com menor risco. Ao longo do ano, conforme os juros começarem a cair, o investidor pode planejar com calma a diversificação para outros ativos”, sugere.

Para ela, manter disciplina e constância nos aportes é essencial. “Mesmo com a expectativa de queda dos juros ao longo de 2026, o cenário ainda é favorável para quem busca investir com baixo risco. A renda fixa segue atrativa, mas o momento também pede planejamento, disciplina e diversificação. Começar a investir agora, mesmo com pouco, ajuda a criar hábito e construir uma estratégia sólida para o longo prazo”, conclui.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

investimentos

sicredi

sicredicooperacaoecrescimento2026

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda