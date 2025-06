Anelo Shoes distribui bolsas e sapatos de qualidade no Pará

As bolsas e os sapatos são itens essenciais para expressar personalidade na hora de se vestir. Além disso, os sapatos ajudam a proteger os pés e auxiliam na postura, enquanto bolsas servem para carregar diversos itens. Pensando na importância desses acessórios, a Anelo Shoes realiza a distribuição de bolsas e sapatos por todo o Pará.

De acordo com André Luiz Dalmeida e Silva, proprietário da empresa, a distribuidora foi criada em 2017 e realiza o atendimento online e presencial, além de facilitar o pagamento dos clientes.

“No início a ideia era ter uma renda extra. Começamos vendendo para pessoas próximas como familiares e amigos. Então a procura pelos calçados começou a aumentar, pois essas mesmas pessoas que compravam começaram a nos indicar. Em um período de três meses, conseguimos construir uma carteira sólida de clientes e, com um ano de trabalho, surgiu a oportunidade de abrir nossa primeira loja física no segmento de atacado”, explica André Luiz.

Localizada no bairro do Umarizal, em Belém, a Anelo Shoes distribui sapatos e bolsas para mais de 5 mil revendedores. Os requisitos para se tornar revendedor da empresa são: possuir CPF ou CNPJ, adquirir seis peças em sua primeira compra e fazer cadastro no banco de revendedores.

“A empresa é sólida no mercado e leva oportunidade de negócio para mais de 5 mil revendedores, contribuindo para a sociedade, gerando emprego e renda de forma direta e indiretamente”, finaliza o proprietário da empresa.

