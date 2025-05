Amplitude Telecom destaca as vantagens da fibra óptica

A fibra óptica trata-se de uma tecnologia de transmissão de dados que utiliza fios feitos de vidro ou plástico para enviar sinais de luz, que representam os dados, permitindo uma conexão de internet mais rápida. Em Belém, a Amplitude Telecom oferece internet de alta velocidade e serviços de segurança digital.

A Amplitude Telecom também se destaca por oferecer uma conexão de alta qualidade com suporte técnico dedicado, transparência nas informações e pacotes flexíveis que atendem às necessidades de cada cliente. Além disso, a empresa investe constantemente em tecnologia de ponta e na satisfação do cliente, com atendimento ágil e personalizado.

De acordo com Milena Valmont, supervisora de marketing da Amplitude, a empresa investe na transmissão de dados por meio de fibra óptica, que ocorre por sinais de luz que viajam ao longo dos cabos de fibra. Esses sinais são convertidos em pulsos de luz, que representam os dados e são transmitidos com grande velocidade e eficiência até o destino, onde são reconvertidos em dados utilizáveis.

“Existem dois tipos principais de fibra óptica: a fibra multimodo, que é usada para distâncias curtas e oferece maior capacidade de transmissão a velocidades menores, e a fibra monomodo, que é ideal para longas distâncias e permite uma transmissão de dados mais rápida e eficiente”, explica.

É válido destacar que as principais vantagens da fibra óptica sobre o cobre incluem maior velocidade de conexão, maior estabilidade de sinal, menos interferência e a possibilidade de transmitir dados a longas distâncias sem perda significativa de qualidade. Além disso, a fibra óptica é mais resistente às interferências eletromagnéticas.

Instalação

Segundo Milena Valmont, a instalação da fibra óptica envolve a passagem de cabos de fibra até a residência ou empresa do cliente. O processo geralmente começa com a análise do local e o planejamento do trajeto dos cabos.

“Após isso, são feitas as conexões adequadas e o equipamento necessário é instalado para garantir o funcionamento da rede. Em muitos casos, a instalação é realizada sem necessidade de grandes obras, utilizando técnicas de escavação mínima”, ressalta a supervisora de marketing.

Outro ponto importante é que a fibra óptica é extremamente durável, podendo durar mais de 25 anos, dependendo das condições de instalação e uso. Sua resistência à corrosão e ao desgaste, especialmente quando comparada ao cobre, faz com que tenha uma vida útil longa e com manutenção reduzida.

Empresa consolidada no mercado

A Amplitude Telecom foi fundada há mais de 20 anos com o propósito de ser uma solução de conexão confiável e inovadora no mercado paraense. Desde o início, o diferencial sempre foi conhecer profundamente as particularidades da região Norte, oferecendo não apenas tecnologia de ponta, mas também um atendimento próximo, humano e adaptado à realidade local.

A empresa investe constantemente em infraestrutura e serviços de entretenimento, monitoramento por câmeras e rotas otimizadas. "A consolidação da Amplitude Telecom se deve à confiança dos clientes e à dedicação da equipe, que atua com foco na excelência do atendimento e no compromisso com a transformação digital da região. Hoje, a empresa é reconhecida como uma das principais operadoras locais e com orgulho, de contribui ativamente para o desenvolvimento do estado", ressalta a supervisora de marketing, Milena Valmont.

A Amplitude oferece um suporte técnico remoto disponível 24 horas por dia, além de equipes de plantão estrategicamente posicionadas para garantir agilidade no atendimento presencial, sempre que necessário. Essa estrutura permite rapidez e eficiência, minimizando qualquer impacto para o cliente. Para saber mais, clique aqui.