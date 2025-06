Amor em clima de praia: GAV Resorts celebra o Dia dos Namorados com programação em Salinópolis

Romance, música e o cenário paradisíaco de Salinas. Assim será o Dia dos Namorados para os hóspedes e cotistas dos empreendimentos Salinas Park Resort, Salinas Exclusive Resort e Salinas Premium Resort, da GAV Resorts. Para celebrar a data, uma programação especial será incluída para quem quiser aproveitar dias incríveis em grande estilo, reunindo experiências pensadas para encantar casais.

Nesta quinta-feira (12), o destaque fica por conta do jantar romântico, realizado no Salinas Park Resort, com acesso liberado também para quem estiver hospedado nos outros empreendimentos. O evento acontece das 19h às 22h, com menu de três etapas, música ao vivo e uma apresentação de lundu, conhecida como a dança do amor.

Para estender o clima de romance, no dia 13 de junho, o Salinas Premium Resort será palco de uma sessão especial de cinema romântico, das 20h às 22h, com a exibição de uma comédia romântica em ambiente aconchegante. Hóspedes dos três empreendimentos também podem participar, mediante reserva antecipada. Durante a sessão, será possível adquirir o exclusivo Kit Apaixonados, com espumante Chandon, pipocas doce e salgada, maçã do amor e brigadeiros – tudo para tornar a noite ainda mais doce.

Aproveitar a data especial para criar memórias inesquecíveis, combinando lazer, cultura e afeto em um só lugar, é a melhor opção para quem gosta de viajar. Seja à mesa ou diante da tela, o amor será o protagonista em Salinas.

Dia dos Namorados na GAV Resorts

Jantar romântico

- Os três resorts – Salinópolis/PA

- Data: 12 de junho de 2025

- Horário: das 19h às 22h

- Menu: três etapas, com música ao vivo e apresentação de lundu

- Valor: R$ 109,90 por pessoa

- Vagas limitadas – reservas antecipadas

Cinema romântico

- Os três resorts – Salinópolis/PA

- Data: 13 de junho de 2025

- Horário: das 20h às 22h

- Filme: comédia romântica

- Extras: venda do Kit Apaixonados (Chandon, pipoca salgada e doce, maçã do amor e brigadeiros)

- Vagas limitadas