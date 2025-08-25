Amazônia Viva lança 88ª edição com foco na valorização da região e desenvolvimento sustentável

A revista Amazônia Viva chega à sua 88ª edição reforçando o compromisso de dar voz e visibilidade aos principais temas da região amazônica. Com uma trajetória consolidada, a publicação, que será encartada em O Liberal no dia 5 de setembro, em homenagem ao Dia da Amazônia, se tornou um importante meio de informação e reflexão sobre os desafios e potencialidades da maior floresta tropical do planeta.

Nesta nova edição, a revista traz reportagens que abordam desde iniciativas de preservação ambiental até histórias de comunidades locais, sempre com o objetivo de valorizar a Amazônia e difundir conhecimento sobre sua importância para o Brasil e para o mundo. O material é preparado com apoio de diversas organizações do estado, como a Embrapa.

A produção de búfalos no Pará e o sistema de rastreabilidade dos animais são destaques na publicação (Alex Ribeiro/Ag. Pará)

“A revista é um importante canal de visibilidade às soluções desenvolvidas pela pesquisa agropecuária para os desafios da região, mostrando como o conhecimento científico pode gerar desenvolvimento sustentável, conservação dos recursos naturais e qualidade de vida. A contribuição da Embrapa agrega informações produzidas a partir de pesquisas científicas de excelência na Amazônia e para a Amazônia, mas traduzidas em uma linguagem acessível e agradável ao público em geral”, destaca o chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental, Walkymário Lemos.

Mais do que informar, a Amazônia Viva se propõe a conectar leitores às realidades da região, contribuindo para a conscientização sobre a necessidade de preservação da biodiversidade e o respeito às culturas tradicionais. Ao longo dos anos, a revista tem se firmado como um espaço de diálogo e de promoção da valorização da Amazônia em suas múltiplas dimensões.

Entre uma diversidade de temas relacionados à Amazônia, a nova edição da revista destaca a importância da bubalinocultura na produção de carne e leite no Pará, contribuindo diretamente na economia do estado, principalmente nos municípios que fazem parte da Ilha do Marajó.

"A divulgação deste trabalho na cadeia produtiva de búfalos por parte da Amazônia Viva é de fundamental importância para que seja noticiado esse tipo de produção onde existe a perfeita interação entre a pecuária e o meio ambiente. A revista ajuda mostrando os resultados atingidos pelo setor, sem causar impactos ambientais. Além disso, a publicação serve de inspiração para que outros produtores possam também seguir neste caminho de produzir e preservar", ressalta o coordenador do núcleo do Marajó da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Daniel Araújo.

Com a chegada da 88ª edição, a publicação reafirma seu papel de referência jornalística, levando ao público conteúdos que fortalecem a identidade amazônica e incentivam a construção de um futuro mais sustentável para a região. Para conferir os detalhes da 88ª edição da Amazônia Viva, clique aqui!