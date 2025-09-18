Amazônia Viva: confira os principais destaques da 88ª edição da revista

A nova edição da revista Amazônia Viva, lançada no dia 5 de setembro, em homenagem ao Dia da Amazônia, traz uma viagem fascinante pelos encantos, riquezas e desafios da maior floresta tropical do planeta. Em sua 88ª edição, a publicação reafirma o papel essencial que desempenha ao unir ciência, meio ambiente e cultura em prol da valorização e preservação da Amazônia.

Entre os destaques da nova edição, um estudo inédito sobre o solo do Parque Estadual do Utinga, em Belém, uma das maiores unidades de conservação ambiental em áreas urbanas do país, mostra como suas características singulares garantem a vitalidade dos ecossistemas locais e o grande potencial para o desenvolvimento de produtos biotecnológicos, a partir dos microorganismos encontrados no local. A descoberta vai permitir o desenvolvimento de novos fármacos, como antibióticos, antifúngicos, antitumorais e anti-inflamatórios. Além disso, há potencial para uso na agricultura e indústria.

Outro assunto que chama atenção é a pesquisa sobre o mel produzido a partir do néctar das flores do açaizeiro. Além de resgatar saberes tradicionais, o estudo abre novas perspectivas para o setor na região, revelando um produto único, com grande potencial econômico e de valorização da biodiversidade.

Moda com identidade regional

A moda amazônica também ganha espaço na edição, destacando a valorização da cultura regional. A matéria mostra como surgiu a ideia de criar roupas inspiradas nos traços marajoaras e nas letras que estampam os barcos amazônicos, transformando símbolos tradicionais em peças contemporâneas. O resultado são peças que já caíram no gosto de personalidades e reforçam a identidade cultural da região por meio da moda.

E, para coroar a edição, uma descoberta rara: o registro de uma ave pouco conhecida, no município de Marituba, na Grande Belém. O achado científico desperta a atenção de pesquisadores e reforça a necessidade de conservar os ambientes naturais que ainda resistem próximos aos centros urbanos.

Mais do que uma revista, a Amazônia Viva é uma ponte entre ciência, comunidades e sociedade. Ao revelar pesquisas, histórias e descobertas, a publicação mostra que preservar a floresta é também investir em conhecimento, inovação e qualidade de vida para as futuras gerações.

Com essa edição, a Amazônia Viva mostra por que é referência quando o assunto é a maior floresta tropical do planeta. Ao unir descobertas científicas, tradições culturais e histórias que inspiram, a revista convida o leitor a enxergar a Amazônia como um patrimônio vivo, que precisa ser conhecido, valorizado e protegido. Mais do que informação, cada página é um chamado para refletir e agir em favor do futuro da região e das próximas gerações. A revista Amazônia Viva é um projeto de O Liberal, com o apoio da Vale. Para conferir os conteúdos e todos os detalhes da 88ª edição da Amazônia Viva, clique aqui!