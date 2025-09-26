Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Amazônia Viva: ciência e setor produtivo são destaques para a sustentabilidade

Revista une informação, ciência e economia, oferecendo aos leitores uma visão ampla e aprofundada dos desafios e das oportunidades que permeiam a região

Dayane Baía | Especial para O Liberal
fonte

Revista traz reportagens que mostram como a região é um laboratório natural para pesquisas inovadoras (Divulgação)

A revista Amazônia Viva se firmou como uma das principais referências em conteúdo sobre assuntos que vão do meio ambiente à cultura, com especial destaque para a ciência e o setor produtivo, temas fundamentais para compreender as transformações e os desafios que envolvem essa importante região do planeta.

No campo científico, a revista traz reportagens que mostram como a região é um laboratório natural para pesquisas inovadoras. Desde avanços sobre a biodiversidade até estudos sobre o impacto das mudanças climáticas, a publicação apresenta o papel crucial da floresta em pé para o equilíbrio do ecossistema. Cientistas renomados são entrevistados para a divulgação de suas pesquisas, aproximando o público dos avanços e das tecnologias que podem contribuir para a conservação.

Paralelamente, o setor produtivo ganha destaque com análises que mostram o crescimento da economia local aliado à sustentabilidade. A revista aborda iniciativas de produção agroecológica, extrativismo responsável, manejo florestal sustentável e turismo ecológico. Ao mesmo tempo, debate os desafios da integração econômica sem comprometer os recursos naturais e culturais que fazem da Amazônia única.

image Setor produtivo ganha destaque com análises que mostram o crescimento da economia local aliado à sustentabilidade (Vinicius Braga/ Embrapa)

A Amazônia Viva une informação, ciência e economia, oferecendo aos leitores uma visão ampla e aprofundada dos desafios e das oportunidades que permeiam a região. A revista destaca que o futuro depende diretamente do equilíbrio entre o avanço do conhecimento científico e o desenvolvimento econômico sustentável. 

Ao conectar estudos e pesquisas inovadoras com as práticas do setor produtivo, a publicação reforça a importância de soluções que respeitem o meio ambiente e valorizem as comunidades locais. Essa abordagem multidisciplinar contribui para ampliar o debate sobre como preservar a riqueza natural da floresta sem abrir mão do progresso social e econômico, apontando caminhos que beneficiam toda a sociedade.

A revista Amazônia Viva é um projeto de O Liberal, com o apoio da Vale. Para conferir os conteúdos e todos os detalhes da 88ª edição da Amazônia Viva, clique aqui!

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

ciência

economia

revistaamazoniavivaoliberal2025

OLiberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda