Amazônia FiDoc celebra cinema amazônico e aposta na formação de novos realizadores

"Tudo começa pela natureza. A gente, o peixe, o clarão do céu." O trecho de fala de personagem do longa "Glória e Liberdade" (Brasil, 2025), dirigido por Letícia Simões, resume bem o espírito do filme vencedor do júri oficial da Mostra Pan-Amazônica da 11ª edição do Amazônia FiDOC. Com narrativa política e poética, o filme acompanha Azul, uma cineasta que atravessa países surgidos após a fragmentação do Brasil, uma geografia reinventada pela vitória de revoltas como a Cabanagem e a Balaiada, em que a Amazônia deixa de ser periferia e se torna centro de um continente chamado Pau-Brasil.

O que poderia soar como ficção especulativa ganha densidade por dialogar com questões contemporâneas - autonomia, colonialismo, identidade - sobretudo num cenário pós-COP30. O anúncio ocorreu na noite de quarta-feira (6), no Cine Líbero Luxardo, em Belém, onde a diretora disse em vídeo: "A história da Amazônia está sendo reimaginada e povoando a memória do povo da Amazônia."

A 11ª edição do festival conta com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais, Ministério da Cultura e Governo do Brasil, com apoio cultural do Governo do Estado do Pará, Sesc/Pará, Fórum dos Festivais e Mistika. Parceria: Aliança Francesa Belém, Instituto +Mulheres, FICCI e Apex Brasil. A realização e produção são da Z Filmes e do Instituto Culta da Amazônia.

Cinema das Amazônias

Durante nove dias, a Amazônia deixou de ser cenário para se tornar voz durante o Festival. Filmes da Amazônia Brasileira e da Pan-Amazônia chegaram às telas carregando horror, musicalidade, ancestralidade, denúncia e modos de existir que o cinema hegemônico raramente para para escutar. O festival foi, como sempre, esse espaço de escuta e projeção. A presença internacional reforçou esse caráter pan-amazônico: Venezuela e Peru também levaram prêmios para casa, lembrando que a floresta não respeita fronteiras e que o cinema que ela inspira também não.

Durante a cerimônia de encerramento, que teve a distribuição de 41 prêmios a 35 realizadores, a idealizadora Zienhe Castro reuniu toda a equipe para agradecer os 17 anos de construção do projeto. "Muitas pessoas estão comigo carregando essa missão cidadã de entender a necessidade dessa janela de exibição para obras das Amazônias", disse.

Foi a primeira vez, por exemplo, que uma comitiva de três pessoas de Rondônia esteve presente em Belém para celebrar e trocar experiências sobre o fazer cinematográfico na região, os desafios e as possibilidades de continuar filmando em meio às incertezas de financiamento.

Antes mesmo dos prêmios das mostras competitivas, o festival anunciou as premiações de formação e desenvolvimento, voltadas ao fortalecimento do cinema amazônico em diferentes etapas de criação, circulação e internacionalização. Um dos destaques foi o Prêmio Vivência Conexão Criativa Globo, que selecionou realizadores amazônicos para uma experiência de troca com profissionais do audiovisual nacional. Foram contemplados Jacirene do Espírito Santo Alves ("Filhos do Boto"), Lu Peixe e Rafael Nzinga ("Graças a Elas"), Lucas Lourenço Escócio de Faria ("Ressonâncias"), Lucas da Silva Negrão ("Na Matinê") e Rodrigo Aquiles Santos ("Todo Rio Deságua no Mar").

(Rodolfo Mendonça)

Ressonâncias", de Lucas Escócio, garantiu participação no laboratório do FIFAC 2026. "Filhos do Boto", de Jacirene Alves, foi contemplado pela Taturana, voltado ao desenvolvimento de campanhas de impacto social. O festival também distribuiu prêmios em parceria com a Aliança Francesa de Belém, o Festival de Cine de Cartagena das Índias e iniciativas de circulação europeia e latino-americana. A formação nas escolas também teve espaço: "A Fundação de Joanes" venceu a Mostra Primeiro Olhar, e "Escola Bosque – 30 anos" recebeu menção honrosa.

Em um setor marcado pela descontinuidade de políticas públicas e pela concentração histórica do audiovisual no eixo Rio-São Paulo, cada bolsa, laboratório ou convite internacional era celebrado como possibilidade concreta de permanência e sobrevivência do cinema produzido na Amazônia.

Na Mostra Pan-Amazônica de longas, "Dona Onete: Meu Coração Nesse Pedacinho Aqui", de Mini Kerti, venceu o júri popular. A menção honrosa foi para "Kueka, Memória Ancestral" (Venezuela), de María de los Ángeles Peña Fonseca, reconhecido como um alerta contra a exotificação das ancestralidades indígenas. Entre os curtas, "Boiuna", de Adriana de Faria, venceu tanto o júri oficial quanto o popular pela força estética e pela conexão entre as encantarias amazônicas e questões sociais contemporâneas. "Sara" (Peru), da peruana Ariana Andrade Castro, recebeu menção honrosa por retratar, com sensibilidade, um tema invisibilizado mas universal.

Na Mostra Amazônia Legal, "A Mulher Sem Chão", de Auritha Tabajara e Débora McDowell, levou o prêmio do júri oficial de longas pelo modo como constrói relações entre corpo, território e identidade. O júri popular premiou "Xingu, Nosso Rio Sagrado", de Angela Gomes, e a menção honrosa foi para "Concerto de Quintal", de Juraci Júnior. Nos curtas, "Sukande Kasáká | Terra Doente", de Kamikia Kisedje e Fred Rahal, venceu o júri oficial pela potência visual e pelo protagonismo indígena. O júri popular premiou "Mucura", de Fabiano Tertuliano Barros, e "A Ascensão da Cigarra", de Ana Clara Ribeiro, recebeu menção honrosa.

A Mostra As Amazonas do Cinema premiou "A Vida Secreta de Meus Três Homens", de Letícia Simões, como melhor longa, e "Quem Quer?", de Célia Maracajá, como melhor curta. Em videoarte, "Didibuísmos", de Marise Maués, venceu júri oficial e popular. No videoclipe, "Corra! - Kalika", de Kayke Ryan, levou o prêmio oficial; "Monalisa - Frimes", de Lucas Sá, venceu no popular; e "Madalena - Malena", de Ramon Ítalo e Malena, recebeu menção honrosa.

Sobre a Petrobras

A Petrobras é uma das principais empresas do país. Atua de forma integrada e especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. A Cultura é também uma energia na qual a companhia investe, patrocinando há mais de 40 anos projetos que contribuem para a cultura brasileira e se fazem presentes em todos os Estados brasileiros.

Sobre a ZFilmes

Fundada em 1988, em Belém, desde 2004 dedica-se ao desenvolvimento de projetos audiovisuais. A principal atuação está na produção independente e autoral de curtas, médias e longas-metragens com temáticas voltadas à discussão e debate das problemáticas e as potencialidades da região Amazônica, foco principal da produtora. Realiza documentários, ficções, publicidades e oficinas de audiovisual. É a produtora oficial do Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia Fidoc, que propõe o intercâmbio e o diálogo das diversas “Amazônias” por meio da produção cinematográfica dos nove países que integram o território Pan-amazônico. Já produziu e co-produziu diversos formatos de curtas, médias e longas-metragens nacionais e internacionais. Dentre suas produções originais, estão o curta documental “Ervas e saberes da floresta” (2010/2012), premiado em Edital da Petrobras; o curta de ficção “Promessa em azul e branco” (2012/2013), premiado em Edital do MinC; o curta de ficção “O homem do Central Hotel” (2020), premiado em edital Carmen Santos/Minc e Prêmio de Melhor curta ficção no Festival Festin 3 en 1 em Lisboa - Portugal; o longa documentário e animação “Simplesmente Eneida”, que chega aos cinemas em 2026; e “Amazônia Ancestral”, série documental de oito episódios, que será lançada em 2026 pelo Canal CURTA!

CONFIRA OS PREMIADOS DA 11ª EDIÇÃO DO AMAZÔNIA FiDOC

Mostra Pan-Amazônica • Longas

Melhor Longa • Júri Oficial

Glória e Liberdade (Brasil • CE), Letícia Simões

Melhor Longa • Júri Popular

Dona Onete: Meu Coração Nesse Pedacinho Aqui (Brasil • RJ), Mini Kerti

Menção Honrosa

Kueka, Memoria Ancestral (Venezuela), María de los Ángeles Peña Fonseca

Mostra Pan-Amazônica • Curtas

Melhor Curta • Júri Oficial

Boiuna (Brasil • PA), Adriana de Faria

Melhor Curta • Júri Popular

Boiuna (Brasil • PA), Adriana de Faria

Menção Honrosa

Sara (Peru), Ariana Andrade Castro

Mostra Amazônia Legal • Longas

Melhor Longa • Júri Oficial

A Mulher Sem Chão (PA), Auritha Tabajara e Débora McDowell

Melhor Longa • Júri Popular

Xingu, Nosso Rio Sagrado (PA), Angela Gomes

Menção Honrosa

Concerto de Quintal (RO), Juraci Júnior

Mostra Amazônia Legal • Curtas

Melhor Curta • Júri Oficial

Sukande Kasáká | Terra Doente (MT), Kamikia Kisedje e Fred Rahal

Melhor Curta • Júri Popular

Mucura (RO), Fabiano Tertuliano Barros

Menção Honrosa

A Ascensão da Cigarra (RO), Ana Clara Ribeiro

Mostra As Amazonas do Cinema

Melhor Longa • Júri Popular

A Vida Secreta de Meus Três Homens (Brasil • CE), Letícia Simões

Melhor Curta • Júri Popular

Quem Quer? (PA), Célia Maracajá

Mostra Competitiva Videoarte

Melhor Videoarte • Júri Oficial

Didibuísmos (PA), Marise Maués

Melhor Videoarte • Júri Popular

Didibuísmos (PA), Marise Maués

Mostra Competitiva Videoclipe

Melhor Videoclipe • Júri Oficial

Corra! - Kalika (PA), Kayke Ryan

Melhor Videoclipe • Júri Popular

Monalisa - Frimes (MA), Lucas Sá

Menção Honrosa

Madalena - Malena (AM), Ramon Ítalo e Malena

4º Festival Curta Escolas • Mostra Primeiro Olhar

Melhor Curta • Júri Oficial

A Fundação de Joanes, Escola Municipal de Joanes

Menção Honrosa

Escola Bosque - 30 anos, Escola Bosque

Prêmios de Formação e Desenvolvimento

Prêmio Talentos Artísticos Estúdios Globo • Não Ficção Doc

- Lucas da Silva Negrão, Na Matinê

- Lu Peixe e Rafael Nzinga, Graças a Elas

- Lucas Lourenço Escócio de Faria, Ressonâncias

- Jacirene do Espírito Santo Alves, Filhos do Boto

- Rodrigo Aquiles Santos, Todo Rio Deságua no Mar

Prêmio FIFAC / Doc Amazonie Caraïbe

Participação no laboratório da edição do FIFAC 2026

Lucas Lourenço Escócio de Faria, Ressonâncias

Prêmio Aurora Docs Film (Puerto Rico)

Consultoria de roteiro e produção

Carla Larrea Sánchez, Tioniza

Prêmio Taturana Cinema e Impacto

Consultoria para desenvolvimento de campanha de impacto

Jacirene do Espírito Santo Alves, Filhos do Boto

Menção Especial

Luciana Diniz e Rodrigo Hinrichsen, Santa ou Onça

Prêmio Residência Espírito Mundo • Bruxelas

- George Ferreira dos Santos, Cosmopoéticas Afro-Amazônicas

- Ítalo Rodolpho Rodrigues Miranda, Quem Vigia os Vigias de Rua?

- Carla Larrea Sánchez, Tioniza

- Jacirene do Espírito Santo Alves, Filhos do Boto

- Rodrigo Aquiles Santos, Todo Rio Deságua no Mar

Prêmio Indústria FICCI

(Festival Internacional de Cine de Cartagena) Passe premium para o FICCI 2027

Lucas Sá, Até Tua Mãe Me Recomenda

Prêmio Aliança Francesa de Belém

Curso de francês e uso de sala de cinema para curadoria em parceria com o festival

- Luciana Diniz e Rodrigo Hinrichsen, Santa ou Onça

- Felipe Marcos Gonçalves Cortez, Cidade dos Urubus

Prêmio Bruno Ottati

Consultoria em produção, pós-produção e inteligência artificial

Ítalo Rodolpho Rodrigues Miranda, Quem Vigia os Vigias de Rua?

Prêmio Betweenfilms

Consultoria sobre circulação em festivais e mercados europeus

Felipe Marcos Gonçalves Cortez, Cidade dos Urubus

Menção Especial

Natali Estefanía Peñarreta Muñoz, Interespecial