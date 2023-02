Amaral Costa inova e oferece serviço exclusivo e personalizado

O Amaral Costa Medicina Diagnóstica oferece mais um serviço inovador e de qualidade para o mercado paraense, o Unique by Amaral Costa, com atendimento exclusivo e personalizado para a realização de exames como: ultrassom, ecocardiograma fetal e infantil, histerossalpingografia e biópsias da mama.

Dispõe de flexibilidade no agendamento, estacionamento privativo, central de agendamento telefônica exclusiva, atendimento prioritário no espaço Unique sem necessidade de senhas, menu degustação no Café Unique, além da estrutura preparada para o conforto e comodidade dos pacientes.

O Unique by Amaral Costa foi inaugurado em julho do ano passado e surgiu a partir do sucesso dos serviços de imagem ofertados pelo Amaral Costa, que há 12 anos vem sendo referência em ultrassonografia na capital paraense. Seu objetivo é levar qualidade para o público que necessita da realização de exames particulares com maior agilidade, garantindo o conforto e excelência no atendimento.

Exames guiados por ultrassom, desde a ultrassonografia de mama às obstétricas, incluindo a ultrassom com preparo intestinal (indicada para auxiliar no diagnóstico de Endometriose) e a dermatológica; colocação de DIU sob visão ultrassonográfica; exame de histerossalpingografia (raio X ginecológico para avaliar o útero e trompas uterinas), geralmente indicado para avaliar as causas de infertilidade feminina; ecocardiograma fetal e infantil e diversas biópsias mamárias como PAAF e Core biópsia são alguns dos serviços ofertados.

Equipe médica qualificada para a realização dos diferentes tipos de exame por imagem (Aquino Foto)

Além dos aparelhos modernos e uso de tecnologia avançada, o Unique também conta com uma equipe completa, que atua em diversos segmentos do diagnóstico por imagem. As médicas Josélia Pantoja, Luana Guzzi, Adriana Tanaka e Mariana Borges fazem parte do corpo clínico.

O agendamento pode ser feito via telefone ou pelo WhatsApp no número (91) 98563-2872 e está localizado no 4º andar da unidade Antônio Barreto do Amaral Costa. No dia do atendimento, os clientes são recebidos pela hostess e encaminhados diretamente para a sala de procedimentos sem necessidade de espera e o resultado pode ser entregue de modo presencial ou pelo e-mail para a praticidade dos pacientes, além de poder ser compartilhado com o médico assistente.