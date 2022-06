Colesterol HDL, LDL e triglicerídeos: o que são e como tratar?

Tontura, dor de cabeça e dor no peito podem ser sinais de altas taxas de colesterol e triglicerídeos no organismo, mas você sabe o que são e suas causas? Os triglicerídeos são gorduras comuns do organismo e servem como reserva de energia e o colesterol é um lipídio (gordura) necessário para a formação da membrana celular e na produção de vitaminas.

O colesterol pode ser de dois tipos: o HDL também conhecido como “colesterol bom” e que tira uma parte do colesterol da circulação e envia para o fígado, onde é feita a metabolização e eliminação evitando o acúmulo nos vasos sanguíneos.

Já o LDL também chamado de “colesterol ruim” carrega partículas de colesterol do fígado e outros locais para a circulação levando ao acúmulo de gorduras nas artérias.

Para verificar os níveis de colesterol e triglicerídeos no organismo os exames de sangue são a melhor opção. O médico pode solicitar Colesterol, HDL Colesterol, LDL Colesterol e triglicerídeos e podem ser feitos em qualquer unidade do Amaral Costa Medicina Diagnóstica com o resultado no mesmo dia de realização do exame.

A preparação para esses exames é simples e deve seguir recomendações médicas. Segundo a Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2017, da Sociedade Brasileira de Cardiologia é recomendando manter o estado metabólico estável e a dieta habitual.

A médica patologista clínica Isabella Amaral, diretora técnica do Amaral Costa Medicina Diagnóstica explica que o jejum não é necessário para a realização do colesterol total e HDL, pois o estado pós-prandial não interfere na concentração das partículas. Ela detalha que para triglicerídeos e colesterol LDL, o jejum não é obrigatório, entretanto a critério médico poderá ser feito com 12 horas de jejum. “Caso o paciente realize sem jejum e o resultado for maior que 440 mg/dl, o médico definirá a necessidade de novo exame após 12 horas de jejum. É recomendável a abstinência de álcool 72 horas antes da coleta, pois pode interferir nos exames laboratoriais”, destaca a médica.

Os resultados dos exames devem ser levados ao médico para a análise das taxas. Os valores desejáveis do colesterol total para crianças e adolescentes devem ser inferiores a 170 mg/dl e para adultos acima de 20 anos inferior a 190 mg/dl. No caso do colesterol LDL, os adultos acima de 20 anos devem apresentar valor inferior a 110 mg/dl e crianças e adolescentes inferior a 100 mg/dl. Já no HDL, as taxas de referências desejáveis precisam ser superiores a 40 mg/dl e 45mg/dl, respectivamente, para adultos acima de 20 anos e crianças e adolescentes.

As altas taxas podem causar alterações no organismo. A médica Isabela ressalta que uma elevada quantidade de colesterol ruim no organismo contribui para o acúmulo de gordura nas artérias causando o estreitamento dos vasos sanguíneos aumentando o risco de problemas cardíacos, acidente vascular cerebral e doença arterial periférica. E o aumento de triglicerídeos pode causar pancreatite aguda (inflamação no pâncreas) e esteatose hepática (acúmulo de gordura no fígado).

Os altos níveis de colesterol HDL também podem ser causados por outros fatores como mutação genética, alcoolismo crônico sem cirrose, hipertireoidismo, cirrose biliar primária e alguns medicamentos como corticoides, insulina e fenitoína.

Após o diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado com uso de medicamentos sob orientação médica e terapia nutricional acompanhada de mudanças no estilo de vida como a adesão a atividades físicas, perda de peso, alimentação saudável e cessação do tabagismo.