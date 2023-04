Amaral Costa realiza exame para rastreamento de trissomias fetais

O Amaral Costa está sempre acompanhando o que há de mais novo em medicina diagnóstica. E um dos exames mais modernos disponíveis no rol de procedimentos do laboratório é o NIPT (do inglês, Non-Invasive Prenatal Testing), responsável por avaliar o DNA fetal livre no sangue materno e rastrear possíveis alterações cromossômicas no cariótipo fetal.

O NIPT é classificado em dois tipos: o básico, que identifica o risco para as principais cromossomopatias, como Síndrome de Down (trissomia 21), Patau (trissomia do 13) e Edwards (trissomia 18). E o expandido também pesquisa as alterações nos cromossomos sexuais para a Síndrome de Turner (monossomia do X), Síndrome Kleinefelter (XXY,XXX,XYY) e avalia o risco para algumas síndromes genéticas raras Síndrome da Deleção 1p36, Síndrome de Cri-Du-Chat, Síndrome de Angelman, Síndrome de DiGerorge, Síndrome de Prader-Wili.

A realização do NIPT é recomendada para grávidas acima dos 35 anos, a partir de 10 semanas de gestação, com histórico de gravidez afetado com aneuplodia, gestações em que os pais possuam translocação robertsoniana e gestantes com exames de triagem positivo no primeiro ou segundo trimestre de gestação.

A biomédica Luana Barbosa explica sobre os tipos de exame NIPT e suas finalidades. (Divulgação)

O principal benefício do NIPT é ser um exame não invasivo, ou seja, os cromossomos fetais são analisados por meio do sangue materno, através de uma simples coleta de sangue, não oferecendo riscos à saúde do bebê e da gestante. Outro benefício é que no momento da análise dos cromossomos é possível determinar o sexo do bebê.

O exame pode ser realizado na unidade Antônio Barreto, entre Dom Romualdo de Seixas e Almirante Wandenkolk, mediante simples coleta de sangue, sem necessidade de jejum ou preparo especial.

O resultado fica disponível em torno de 15 dias para o tipo básico e 25 dias para o expandido. Para mais informações, entre em contato pelo 4005-5000.