Amaral Costa Medicina Diagnóstica se destaca no mercado paraense

O atendimento humanizado é um requisito bastante procurado pelos clientes e que faz a diferença para as empresas que lidam diretamente com o público. O Amaral Costa Medicina Diagnóstica, que atua há mais de 68 anos no mercado clínico paraense, se destaca pela humanização do atendimento, equipe capacitada e o uso de tecnologia de ponta. Além da oferta de serviços de qualidade.

Um ambiente acolhedor e a oferta de cuidados especiais também estão entre os diferenciais do grupo, que constantemente vem qualificando sua equipe para atender o público.

Renato Guerra, coordenador do núcleo estratégico do grupo, explica que o Amaral Costa realiza, frequentemente, treinamentos e aperfeiçoamentos para oferecer um atendimento cada vez mais empático e atencioso. “Promovemos capacitações internas e externas com intuito de melhorar o acolhimento por parte de nossa equipe”.

Renato Guerra, coordenador do núcleo estratégico do Amaral Costa, faz um balanço de 2022 e fala dos projetos para o próximo ano. (Divulgação)

Ele ainda destaca que cada detalhe é observado e avaliado para aperfeiçoar o serviço da equipe. “Pensando também em melhorar a experiência do cliente, recentemente, o Amaral Costa mudou o seu sistema de informação, com o objetivo de unificar processos internos, aumentar a segurança do cliente em relação aos seus dados e também diminuir o tempo de espera”. Para Renato, a mudança vai possibilitar o desenvolvimento de projetos com soluções digitais para o público, melhorando a interface com os serviços do Amaral Costa.

O uso de tecnologias avançadas também é uma referência do empreendimento, que está sempre em busca de equipamentos de última geração para exames laboratoriais e de imagem cada vez mais precisos.

Equipamentos de última geração oferecem precisão nos exames de imagens (Divulgação)

De acordo com o coordenador do núcleo estratégico, o destaque no mercado por tantos anos ocorre por um conjunto de fatores. “Acreditamos que o principal fator que contribui para o destaque do Amaral Costa é o humano. Para além de equipamentos de última geração, o Amaral Costa é composto por uma equipe qualificada e dedicada, uma direção comprometida com a qualidade dos serviços e tudo isso gerou uma grande confiança da população em geral e da classe médica nos nossos serviços”, ressalta.

O Amaral Costa Medicina Diagnóstica oferece exames laboratoriais e de imagem com várias unidades em Belém e região metropolitana com conforto e agilidade.

O ano de 2022 foi de retomada de projetos parados devido à pandemia de covid-19 e de lançamentos, como relembra Renato. “Uma das grandes novidades do Amaral Costa foi lançada este ano que é o Check-up Amaral Costa, que consiste em uma ampla avaliação de saúde, por meio de exames laboratoriais, exames por imagem e cardiológicos, além de avaliações clínicas, com diversas especialidades médicas. O Check-up é realizado em um ambiente exclusivo da unidade Antônio Barreto e sem espera, em um único dia, otimizando seu tempo”.

As perspectivas para o futuro são positivas com a consolidação de novos projetos. “Para 2023, iremos continuar a expansão dos postos de coletas do Amaral Costa pelos municípios do estado do Pará e novos serviços na área de Medicina Diagnóstica. O Amaral Costa não para de inovar e ainda vem muita coisa boa por aí”, finaliza.