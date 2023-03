Amaral Costa fortalece parceria com Remo e Paysandu

Cuidar da saúde da população do Estado do Pará com atenção e humanização é a missão do Amaral Costa Medicina Diagnóstica há quase 70 anos. A partir desse compromisso surgiu a parceria do grupo com os times paraenses Paysandu e Clube do Remo, que já dura mais de 10 anos, para incentivar o estilo de vida saudável, a cultura e o esporte do Estado. Afinal, tanto Amaral Costa quanto os clubes são entidades de longa tradição na sociedade paraense.

O Amaral Costa é o responsável pela realização dos exames laboratoriais dos atletas das duas equipes oferecendo a qualidade, eficiência e praticidade, que já são conhecidas pelos clientes do grupo.

Os atletas das duas equipes realizam os exames de laboratório pelo Amaral Costa (Samara Miranda)

A paixão pelo futebol é um ponto forte na parceria com a participação dos atletas em várias ações feitas pelo grupo com seus colaboradores em diferentes períodos do ano.

Os mascotes de Remo e Paysandu visitaram a unidade Antônio Barreto e realizaram ações com os clientes (Thiago Rosa)

Uma das ações foi a visita dos mascotes dos dois clubes na unidade Antônio Barreto, do Amaral Costa. Na ocasião, os clientes puderam conhecer os mascotes, além de tirar fotos e levar uma lembrança para casa no formato de polaroid.