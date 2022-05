Agilidade no diagnóstico em saúde: saiba mais sobre o VIP 54

Quando se fala de diagnóstico de doenças, o tempo é um fator crucial para o sucesso dos tratamentos. Por isso, obter mais agilidade na análise de amostras tem sido um grande objetivo das áreas técnicas dos laboratórios, que investem em melhorias neste sentido.

Em Belém, o Amaral Costa Medicina Diagnóstica possui um serviço que permite ao cliente ter acesso ao resultado de diversos exames laboratoriais em até 54 minutos. O VIP 54 é um serviço gratuito e pode ser solicitado no momento do atendimento, no caso de urgências de diagnóstico.

Segundo Helânia Guerra, bioquímica e gerente de unidades do Amaral Costa, existem inúmeros benefícios em ter os resultados em menos de uma hora após o exame. “Além de esclarecer mais rápido o diagnóstico de um paciente, é possível agilizar a conduta clínica para prevenir internações e antecipar a terapêutica em casos de infecções”, afirma.

Diversos exames estão incluídos no VIP 54: Beta HCG, glicose, hemograma, colesterol total, triglicerídeos, TGO, TGP, bilirrubina total e frações; gama GT, ureia, creatinina, sódio, potássio, urina rotina, bacterioscopia, coagulograma, proteína C reativa, prova do látex e antiestreptolisina “O”.

Após receberem a identificação do VIP 54, os exames têm preferência na fila de exames na área técnica do laboratório.

A bioquímica Helânia Guerra reforça que a agilidade do VIP 54 é fundamental para diagnosticar precocemente vários tipos de doenças e disfunções no organismo (Divulgação/Amaral Costa)

O serviço é um aliado em diversas situações de investigação de doenças, onde o médico pode indicar que o paciente solicite o VIP 54 para ter um resultado mais rápido. “Como exemplo, podemos citar pacientes com anemia e sangramentos, para verificar a necessidade de transfusão; pacientes com infecções, para antecipar a terapêutica; diabéticos, para regular o uso da medicação; pacientes oncológicos que precisam de resultados antes da quimioterapia; e no caso da dosagem de Beta HCG, para liberar o uso de medicamentos que são contraindicados para grávidas”, detalha Helânia Guerra.

O VIP 54 é um serviço oferecido exclusivamente na unidade matriz do Amaral Costa, localizada na Rua Antônio Barreto, 325, com funcionamento de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 18h30.