Amaral Costa reinaugura Unidade BR com estrutura ampliada e mais conforto para os clientes

Além dos exames de rotina, serviços incluem testes do pezinho e de DNA para investigação de paternidade e análises genéticas ( Foto: Divulgação/ Amaral Costa )

O Amaral Costa Medicina Diagnóstica reinaugurou sua Unidade BR, localizada na Rodovia BR-316, Km 2, anexa à loja Florida, em Ananindeua. Totalmente revitalizada, a unidade passa a oferecer uma estrutura mais moderna, ampla e confortável, reforçando o compromisso com a qualidade no atendimento e a excelência em medicina diagnóstica.

A Unidade BR realiza exames de análises clínicas e de anatomia patológica atendendo diferentes necessidades diagnósticas. Entre os serviços disponíveis estão exames laboratoriais de rotina, além de Teste do Pezinho e análises genéticas, como o Teste genético para Intolerância a Lactose.

Estrutura oferece mais conforto e qualidade no atendimento (Divulgação/ Amaral Costa)

Com o objetivo de proporcionar mais segurança e comodidade aos clientes, a unidade conta ainda com vagas de estacionamento gratuitas, garantindo mais praticidade durante a realização dos exames.

Os atendimentos são realizados por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 17h, e aos sábados, das 6h30 às 11h.

Para a realização de coletas laboratoriais, os horários são de segunda a sexta-feira até as 15h30 e, aos sábados, até as 10h.

A Unidade BR atende os principais planos de saúde, entre eles Unimed, IASEP, Bradesco Saúde, SulAmérica, Proasa, TRT, Saúde Caixa e CASF, além de diversos outros convênios.