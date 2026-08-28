Amaral Costa lança o PositivaMente, voltado à saúde, bem-estar e desenvolvimento dos colaboradores

O cuidado também começa dentro de casa. Com esse propósito, o Amaral Costa Medicina Diagnóstica lançou no último domingo, 23 de agosto, o PositivaMente, programa criado para promover saúde, bem-estar, desenvolvimento e conexão entre os colaboradores da instituição.

Mais do que uma programação pontual, o PositivaMente nasceu como uma iniciativa contínua de cuidado com as pessoas que fazem parte do Amaral Costa. A proposta é olhar para o colaborador de forma integral, estimulando hábitos mais saudáveis, qualidade de vida, desenvolvimento pessoal e profissional, relações, criatividade e planejamento para o futuro.

"O programa foi idealizado para suprir algumas demandas dos colaboradores sobre saúde psicossocial e atender quanto ao levantamento de riscos de saúde mental. Esse programa olha para o colaborador de uma maneira mais integral. Então, consideramos que se você não se alimentar bem, não tiver um bom sono e uma boa alimentação, isso impacta na saúde física, mental e outras atividades. No lançamento do programa trouxemos palestras de nutrição, de educação financeira e grupo de teatro. O programa tem cronograma até outubro de 2027”, destaca Renato Guerra, que é o coordenador do Núcleo Estratégico do Amaral Costa.

Renato Guerra, coordenador do Núcleo Estratégico do Amaral Costa, explica que o Positivamente olha para o colaborador como um todo (Divulgação/Amaral Costa)

O programa está estruturado em seis pilares:

* Nutrição — alimentação também é cuidado;

* Bem-estar — cuidado com a mente, as emoções e a qualidade de vida;

* Movimento — atividade física e esporte para mais saúde e disposição;

* Segurança & Futuro — educação financeira e jurídica para escolhas mais conscientes;

* Conexão Amaral — relacionamentos, comunicação e família;

* Inspire — criatividade, expressão, diversão e empreendedorismo.

PositivaMente visa criar uma cultura em que o cuidado não esteja restrito apenas ao ambiente de trabalho (Divulgação/Amaral Costa)

Um lançamento para cuidar, experimentar e se conectar

Para marcar o início do programa, o Amaral Costa preparou uma manhã especial para os colaboradores, com atividades relacionadas aos diferentes pilares do PositivaMente.

A programação incluiu FitDance, palestras de nutrição e educação financeira, atividades de bem-estar, massagem, automaquiagem, limpeza de pele, aferição de acuidade visual, sorteios e outras experiências.

Também ocorreu distribuição de mudas de plantas, reforçando a ideia de que cuidar é também cultivar, e uma Cápsula do Tempo do PositivaMente, na qual os colaboradores deixaram mensagens, pensamentos, sonhos e desejos para o seu “eu” do futuro.

Cuidar de quem cuida

O nome PositivaMente traduz a proposta de criar uma cultura em que o cuidado não esteja restrito ao ambiente de trabalho, mas faça parte da vida dos colaboradores.

A iniciativa busca criar oportunidades para que cada pessoa possa cuidar de diferentes dimensões da própria vida: do corpo à mente, das relações ao futuro, da saúde à criatividade.

O lançamento representa, portanto, o primeiro passo de uma programação que continuará ao longo do ano, com ações relacionadas aos seis pilares do programa.