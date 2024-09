Alunos de enfermagem da Esmac conquistam o 1º E 3º lugar na V Mostra de Ciência e Tecnologia do Pará

A Faculdade ESMAC alcançou um importante marco acadêmico ao conquistar o 1º lugar na categoria nível superior durante a V Mostra de Ciência e Tecnologia de Pesquisadores do Estado do Pará, realizada entre os dias 20 e 23 de agosto de 2024, na Comunidade Quilombola AquiCaeté, em Abaetetuba/PA. Este evento, que reuniu pesquisadores de diversas áreas, foi palco para a brilhante participação dos alunos do curso de enfermagem da ESMAC, que se destacaram com seus projetos inovadores.

Os alunos do curso de enfermagem Karina Ribeiro, Lilian Reis, Samara Sayuri, Breno Pamplona, Vitória Frazão, Mislene Lima, Rayssa Pinheiro, Ronaldo Mendes e Yasmin Bentes participaram do evento com a exposição de trabalhos acadêmicos.

O trabalho premiado em 1º lugar foi o Guia Informativo que é a construção de uma tecnologia educativa sobre autismo para profissionais de saúde em atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

Além dessa conquista, os alunos também receberam o 3º lugar na mesma categoria com o projeto "Cuida Amazônia", que tem como objetivo levar ações de saúde para comunidades tradicionais da Amazônia. Ambos os trabalhos foram selecionados para representar o estado do Pará em eventos científicos de grande prestígio que ocorrerão no estado de Pernambuco e em Fortaleza, no Ceará, respectivamente, em 2025.

Premiação reforça o papel da ESMAC na formação de profissionais capacitados (Divulgação/ESMAC)

Os professores Adriano Portugal, Micheli Oliveira e Renata França, que acompanharam os alunos, destacaram o impacto positivo dessas premiações para a instituição e para a comunidade acadêmica como um todo. A vitória na categoria mais disputada da Mostra é um testemunho da qualidade do ensino na ESMAC, que se consolida como uma referência em educação superior na região.

A conquista do 1º lugar pela ESMAC é motivo de grande orgulho e evidencia o valor das iniciativas científicas e sociais promovidas pela faculdade. Mais do que um reconhecimento, esta vitória fortalece a missão da ESMAC de formar profissionais altamente capacitados e comprometidos com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das comunidades amazônicas.