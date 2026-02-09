Alunorte mantém operação robusta no inverno amazônico

As mudanças climáticas são uma realidade e a Alunorte adota medidas preventivas e protocolos de controle operacional voltados ao período do inverno amazônico, que ocorre entre dezembro e maio. A empresa reforça continuamente medidas de controle e segurança das operações principalmente nos períodos de precipitações intensas, típicas da região. A companhia opera com protocolos reforçados e equipes capacitadas.

“A Hydro realiza constantes estudos técnicos e se prepara anualmente para o volume de chuvas intensos durante o inverno amazônico. Nossa prioridade é a segurança das pessoas e das operações e por isso, investimos em tecnologia e infraestrutura para garantir condições robustas de armazenamento e tratamento, assegurando que a unidade opere com margens de segurança adequadas mesmo em cenários climáticos extremos”, afirma Carlos Neves, vice-presidente sênior de Operações da Hydro Bauxita & Alumina.

A gestão eficiente de águas é um dos pilares da estratégia de segurança das operações. Na Alunorte, a Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI) possui infraestrutura para comportar mais de 318 mil metros cúbicos de água — o equivalente a 127 piscinas olímpicas. Esse volume permite que a unidade gerencie águas pluviais que excedem as médias históricas da região.

Imagem aérea mostra a estrutura da Alunorte, em Barcarena, a maior refinaria de alumina do mundo em única planta industrial (Divulgação/ Hydro)

A tecnologia é empregada para garantir o funcionamento contínuo do sistema. A Alunorte utiliza robôs equipados com câmeras de alta definição para realizar diagnósticos preventivos. O monitoramento ambiental é centralizado no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) com solução para indústria 4.0, trazendo automatização dos dados de quatro estações meteorológicas próprias e previsões climáticas, além do recebimento de alertas em tempo real. Essas ferramentas permitem que a empresa antecipe cenários e mobilize recursos de forma preventiva, proporcionando maior eficiência na alocação dos recursos para segurança operacional.

Nos Depósitos de Resíduos Sólidos (DRSs), a gestão de segurança também é realizada de forma contínua. Além de inspeções regulares, a Alunorte utiliza tecnologias de disposição do resíduo a seco e compactação, que aumentam a estabilidade dos depósitos. Durante o período de chuvas, os protocolos de monitoramento são reforçados. Simulados de emergência, que envolvem colaboradores, órgãos públicos e comunidade, também fazem parte da rotina de preparação para testar a eficácia dos planos de resposta e garantir o engajamento da população.

A transparência com a sociedade é mantida por meio de canais abertos de comunicação e visitas às instalações. A Alunorte disponibiliza informações sobre sua gestão hídrica e segurança operacional em seu site e redes sociais, além de manter o Canal Direto (0800 721 0794) para atendimento 24 horas e e-mail canaldireto@hydro.com para dúvidas e sugestões.