Aluguel de impressoras: conheça as vantagens do serviço

As impressoras e outros equipamentos são indispensáveis na rotina de escritórios, pequenas e grandes empresas, pois facilitam a impressão de documentos e materiais utilizados durante as atividades e o custo pode variar para cada tipo.

A Distribuidora Belém Toner oferece o serviço de aluguel de equipamentos de impressão, uma oportunidade de obter impressoras e periféricos de alto padrão e qualidade com a vantagem de não custear os valores de aquisição de compra.

Os equipamentos de impressão podem ser a laser ou a toner de tinta e possuem diferenças entre si. As impressoras a laser são indicadas para as grandes empresas, porque podem realizar grande volume de impressões com boa qualidade em um curto espaço de tempo. Já a jato de tinta é mais indicada para pequenas quantidades de impressão.

A Belém Toner possui os dois modelos de produtos em diferentes marcas (as mais conhecidas e utilizadas no mercado) no serviço de aluguel.

O uso das impressoras por períodos determinados é a outra vantagem da contratação do serviço, porque você tem a possibilidade de permanecer com os produtos apenas durante as demandas. Após o término das atividades, os equipamentos são devolvidos para a distribuidora.

A gestão das cópias e a redução de custos com impressões também estão entre os benefícios da locação. Há recursos que permitem regular e criar atitudes práticas de economia e incentivo ao uso do equipamento.

A despesa de manutenção das impressoras também pode ser reduzida ou até mesmo retirada do orçamento dos escritórios, pois as empresas realizam manutenções preventivas e disponibiliza ajustes pontuais durante o período de uso.

A escolha da impressora ideal para a demanda da empresa é fundamental para que as atividades sejam realizadas com êxito. No momento da locação, o contratante recebe uma consultoria para optar pelo equipamento mais adequado para sua empresa.

A Distribuidora Belém Toner oferece o serviço para todos os modelos de equipamentos de impressão. Entre em contato pelo número (91)98115-7332 (WhatsApp), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, para mais informações.