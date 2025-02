Alta da Selic impulsiona investimentos em renda fixa

Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu aumentar a taxa Selic em 1 ponto percentual, elevando-a de 12,25% para 13,25% ao ano. A decisão foi tomada devido à persistente pressão inflacionária e à necessidade de alinhar a inflação à meta estabelecida. O Copom destacou que a inflação continua sendo um desafio, especialmente com o aumento dos preços dos alimentos, como a carne. Além disso, o Banco Central indicou que pode haver novos aumentos na taxa Selic, possivelmente chegando a 14,25% na próxima reunião em março.

Nesse cenário, os consumidores e empresas enfrentam desafios, uma vez que com a Selic elevada os juros aumentam, o que pode reduzir o poder de compra das famílias e dificultar a realização de compras parceladas ou financiadas. Por outro lado, investidores que aplicam em ações e fundos imobiliários podem ver uma migração de capital para investimentos de renda fixa, que se tornam mais atrativos com a Selic alta.

De acordo com Edson Amaral, assessor de investimentos do Sicredi, os títulos pós-fixados, como o CDB, RDC, LCA têm seus rendimentos diretamente ligados à variação da taxa de juros, aumentando conforme a Selic sobe. O impacto também se estende aos títulos públicos, especialmente ao Tesouro Selic. “O título que mais sofrerá impacto direto é o Tesouro Selic, por estar indexado à taxa. Como o cenário de alta de juros é favorável a maior rentabilidade com o menor risco, é favorável a esses investimentos e, no caso das LCIs e LCAs, isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas”, detalha.

O assessor explica que, para melhor aproveitar esse momento, diversificar a carteira é essencial, combinando diferentes tipos de títulos e considerar títulos com diferentes prazos de vencimento, para ajudar a reduzir riscos e aproveitar melhor as oportunidades.

Vantagens do RDC do Sicredi

Dentre os investimentos de renda fixa, se destaca o Recibo de Depósito Cooperativo (RDC), que garante a possibilidade de investir com baixo capital, baixo risco e boa liquidez. Esses títulos, geralmente nos casos dos pós-fixados, são remunerados por percentual do CDI, o que os torna mais atrativos em cenário de juros altos.

“O RDC é adequado para todos os perfis de investidores, pois pode ser a principal opção de investimento de quem possui perfil conservador, mas também é uma boa opção para alocar os recursos destinados à reserva de emergência de investidores com perfil arrojado, além de recursos de mais longo prazo. O valor mínimo para aplicação depende de cada instituição, no caso do RDC Sicredi, por exemplo, a aplicação mínima é de apenas 10 reais”, informa Edson.

A liquidez também é um diferencial, já que o RDC do Sicredi possui liquidez diária após o período de carência contratado, que é a partir de 30 dias. Caso o investidor opte por resgatar o seu investimento antes do vencimento e dentro do período de carência, ele pode perder o direito à rentabilidade. Passado o período de carência, o investidor pode resgatar o seu investimento antes do vencimento a qualquer momento.

Segurança e impacto na economia

Como uma cooperativa de crédito, o Sicredi segue rigorosos padrões de governança e regulamentação, oferecendo uma camada adicional de segurança aos investidores. Além disso, possui classificação de risco AAA, nota máxima de credibilidade para uma instituição financeira, pela S&P Global, Moody´s e FichRatings, três das maiores agências avaliadoras de risco do mercado.

Somando-se a isso, a Sicredi Asset Management, gestora de recursos do Sicredi, se destacou no Guia FGV de Fundos de Investimentos 2024, consolidando sua posição como uma das principais gestoras do país. A instituição foi reconhecida como a 2ª melhor Asset do ano na categoria Gestores Especialistas, alcançou o 2º lugar na categoria Money Market dentro do mesmo grupo e garantiu o 3º lugar na categoria Segmentos de Investidores – Atacado. A Sicredi Asset é responsável pela administração de mais de R$ 125 bilhões em patrimônio, sendo a 13ª maior gestora do país e a 8ª maior em investimentos de renda fixa, segundo a ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

Edson Amaral frisa ainda que os investimentos feitos em cooperativas de crédito no Brasil são protegidos pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), criado em 2014 para garantir a segurança dos depósitos e investimentos realizados nas cooperativas de crédito e nos bancos cooperativos associados. Esse fundo garante a proteção dos depósitos e investimentos até o limite de R$ 250.000,00 por CPF ou CNPJ, por instituição financeira, assim como acontece com o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que garante as mesmas condições para os bancos tradicionais.

O assessor acrescenta que investir no RDC também tem impacto positivo na economia local. “Os recursos captados por meio do RDC são utilizados pelas cooperativas de crédito para financiar atividades econômicas nas comunidades onde os associados vivem. Isso gera empregos, incentiva o empreendedorismo e promove o crescimento econômico local. Além disso, as cooperativas de crédito frequentemente utilizam os recursos do RDC para oferecer crédito aos negócios locais, ajudando essas empresas a crescerem e se desenvolverem, contribuindo para uma economia regional mais forte”, pontua.