Belém decolando rumo ao futuro com a Almáa

A Almáa Engenharia é, acima de tudo, feita por pessoas. O time funciona como engrenagens de uma grande máquina: cada um tem papel fundamental para concretizar o foco da empresa, que é o de executar obras com fidelidade ao orçamento, rígido controle de qualidade e gestão dos processos.

Pela valorização nas pessoas que fazem parte da empresa, eles enxergam melhor as necessidades dos clientes finais. Assim, os empreendimentos vão além do esperado: eles se tornam memórias afetivas firmadas nos valores de respeito, sustentabilidade e inovação da marca.

Há 3 anos no mercado, a Almáa tem no portfólio enquanto empreiteira 3 Usinas da Paz, grandes estruturas feitas em parceria com o Governo Estadual e a Vale em prol de ações de segurança e cidadania. Além disso, também assinou o centro de distribuição do Magazine Luiza dentro de um terminal logístico na BR.

Dom & Arya

Em obras de administração, eles possuem o exclusivo Dom: um projeto inédito criado para trazer a melhor experiência para famílias sem deixar de lado a privacidade de cada um. O empreendimento conta uma hidromassagem por apartamento, além de uma área de lazer que revoluciona a maneira de viver em Belém em 169m2.

Além dele, a Almáa também está por trás do Arya, o empreendimento comercial inteligente. Em plena Alcindo Cacela, o design luxuoso chama atenção e conta ainda com worklounge na cobertura em sistema pay-per-use, auditório, elevadores inteligentes e envidraçamento do piso ao teto.

E, rumo aos 4 anos de história, ela decola para uma nova jornada: o Live.

Rodrigo Nasser, CEO da Almáa Engenharia, celebra o início do novo empreendimento (Divulgação / Almáa Engenharia)

Live: viva o seu momento

Mais importante do que morar bem, é viver bem. E viver bem é aproveitar tudo o que um lugar pode oferecer, sem dor de cabeça e ao lado das pessoas que a gente ama.

Esse é o Live, o novo empreendimento da Almáa Engenharia. Com 22 andares e em área nobre, ele foi feito para curtir os melhores momentos da vida com o que há de mais moderno em viver bem.

Infraestrutura completa

3 suítes, área de lazer completa, 2 vagas de garagem, training center, playkids, espaço delivery, salão gourmet, garage bike e a comodidade de storage exclusivo para cada apartamento.

Além disso, eles estão alinhados com o futuro, disponibilizando vaga de garagem pronta para carregar carros elétricos e imóveis entregues com 100% de automação.

A Almáa quer receber você e sua família com o melhor que um empreendimento da experiência deles pode oferecer.

Bruno Chiaratti, Diretor Comercial e Valter Matos, comercial da Almáa Engenharia, marcaram presença no evento (Divulgação / Almáa Engenharia)

O passo para o futuro foi inaugurado

No último dia 07 de junho, no Restô do Porto, a Almáa promoveu o seu jantar de lançamento oficial do Live: o novo empreendimento que inaugura um novo modo de viver, inspirado no futuro e feito #deCoração&Almáa.

Foram mais de 200 corretores reunidos que, além de conhecerem melhor sobre o empreendimento, também degustaram um menu especial e uma palestra enriquecedora com Marcus Araújo, CEO da @mundodatastore.

O tema central da noite não poderia ser outro: o futuro do mercado imobiliário. E todos os presentes confirmaram que o Live está pronto para inaugurar este novo tempo.

Conheça tudo sobre a Almáa Engenharia e o Live no site.

#DeCoração&Almáa

Whatsapp: 91 99173.4192

Instagram: @almaaengenharia