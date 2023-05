Alimentação saudável: saiba os benefícios para a rotina

A alimentação saudável oferece benefícios para a saúde física, mental e fornece mais vitalidade para encarar os desafios da rotina corrida que se vive atualmente. A educadora Patrícia Lio, chef consultora de gastronomia vegana pela Conversa Verde, explica sobre importância do contato e da escolha dos alimentos para a preparação de refeições saudáveis mais saborosas.

A escolha por alimentos mais orgânicos e livres de conservantes é um passo importante para a criação de uma rotina mais saudável. A opção pelo veganismo também. A primeira dica é conhecer mais sobre o assunto e derrubar mito de que comida saudável não é saborosa.

A consultora de gastronomia esclarece que o contato com as frutas, as verduras e os legumes e a reserva para um momento de preparação das refeições faz parte da rotina de uma alimentação mais saudável. “Eu entendi que uma alimentação saudável também tem a ver com você conseguir preparar seus alimentos, você conseguir entrar em contato com o alimento de verdade”, detalha Patrícia.

Para a educadora, esse contato é fundamental para que se relacione com os alimentos e a experiência do preparo e o resultado é uma refeição muito mais saborosa. Antes de entrar no ramo da gastronomia vegana, ela fez varias degustações para conhecer o setor e afirma que é possível comer pratos saborosos e ao mesmo tempo saudáveis.

A opção pela alimentação com base de vegetais é mais saudável, mais sustentável e mais ética e sua relação está muito além apenas de comida. “O veganismo fala de alimentação também, mas tem outros víeis”, esclarece a consultora.

Outro ponto de atenção na dinâmica alimentar é a sustentabilidade, pois além dos benefícios para o organismo, a alimentação vegana também apresenta vantagens para a preservação do meio ambiente e redução do desmatamento.

Patrícia ressalta que o recurso para a produção de origem vegetal é mais acessível e apresenta um exemplo. O custo para a produção de leite à base de aveia é muito mais em conta do que o custo do leite de vaca. Este último necessita de muito outros fatores, como a alimentação do animal (vaca), áreas para pastagem e etc.

