Alimentação pré-treino: Preço Baixo possui as melhores opções

A alimentação é fundamental para uma rotina saudável e a ingestão de nutrientes adequados antes da prática de atividades físicas oferece benefícios para a saúde e melhora os resultados. O supermercado Preço Baixo possui uma seção especial com várias opções de produtos para pré-treino.

A nutricionista Nayanne Nunes, do Grupo Preço Baixo, dá algumas dicas de alimentos para o consumo antes dos exercícios físicos e fala da sua importância. “A alimentação adequada para quem pratica atividade física é essencial na manutenção do estado nutricional, pois ajuda a melhorar o desempenho durante o exercício e reduzir efeitos indesejáveis, uma vez que aumenta a reserva de energia, evitando fadiga”, explica Nayanne.

As refeições pré-treino ajudam na melhora do desempenho durante as atividades, inclusive aumentando o tempo do exercício, além de evitar fadiga muscular, hipoglicemia e desenvolvimento de outras doenças. E podem variar de acordo com o tipo de exercício, duração, intensidade e objetivo e também considerar as particularidades de cada um.

Frutas com aveia, quinoa, castanhas ou nozes; suco ou vitamina de frutas, iogurte com granola e pão com doce de leite e geleia são opções de pré-treinos para atividades realizadas pela manhã ou um longo período após o almoço.

Já para os exercícios feitos após o almoço, o ideal é investir nas proteínas, por exemplo, sanduíches com pão integral e proteína (frango, ovo, carne desfiada), salada de batata doce com frango, tapioca com ovo, iogurte com frutas, entre outros.

Todas as sugestões de refeições podem ser preparadas com produtos disponíveis no supermercado Preço Baixo. A seção de hortifruti oferece frutas frescas e de qualidade, além das verduras e legumes.

As oleaginosas também podem ser encontradas no supermercado em embalagens de diferentes tamanhos e marcas. Elas são opções para lanches e complemento de outros alimentos como iogurte e frutas.