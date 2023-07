Alimentação balanceada é forte aliada da hidratação e saúde do corpo no Verão

O verão chegou e a época de altas temperaturas atrai milhares de turistas para praias, balneários e locais que garantam a diversão para toda a família. Durante esse período, pensar na saúde é fundamental. Uma forma de manter o corpo saudável e hidratado é investir em uma alimentação equilibrada, que ofereça todos os nutrientes necessários para manter a saúde em dia. Para ajudá-lo a ter uma alimentação segura e saborosa nesse período, o Atacadão destaca algumas dicas que podem fazer toda a diferença nos dias quentes.

Ter uma alimentação saudável é essencial durante o ano todo, mas a estação mais quente do ano requer alguns cuidados especiais, principalmente pela rotina acelerada que muita gente acaba adotando ao longo desse período.

A primeira orientação é aumentar o consumo de alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes. Uma sugestão é consumir frutas da estação, como morango, melancia e melão. Outra dica é investir no consumo de carnes brancas e cortes de carne bovina magra. Evitar frituras é essencial. Então, o preparo pode variar entre grelhados, cozidos e assados.

Além disso, sempre que possível, evite comer alimentos industrializados e congelados em excesso. Apesar de serem deliciosos, esses produtos apresentam grande quantidade de sódio, gordura e açucares, o que não combina nada com o verão.

Mantenha-se hidratado

Com as temperaturas mais elevadas, ter atenção com a hidratação é fundamental para evitar contratempos. E a melhor forma de manter esse cuidado é ingerir muito líquido, como a água, por exemplo. Além disso, consumir chás, sucos naturais sem açúcar, água de coco e frutas faz toda a diferença para auxiliar na hidratação do organismo.

O consumo de bebidas alcoólicas aumenta durante os dias quentes, mas apesar de saciar a sede, ingerir álcool ao longo do verão pode trazer prejuízos para a saúde, já que bebidas alcoólicas ajudam na desidratação do corpo. Os refrigerantes, que são os queridinhos da garotada, também são contraindicados para a época, já que possuem alto índice de açúcar, assim como os sucos industrializados.

Cuidados com a higiene

Comer fora de casa, seja na praia ou na piscina, é algo muito comum durante as férias. Mas antes de consumir algum alimento nesses locais, é importante estar atento aos cuidados com a higiene e conservação dos alimentos. Verifique a procedência dos produtos que serão consumidos no local. Uma boa dica é preparar em casa as refeições que serão consumidas na praia, o que evita problemas de saúde.

O Atacadão conta com uma grande variedade de frutas, legumes, verduras e produtos que vão ajudar você a manter uma alimentação saudável durante as férias. Antes de pegar a estrada ou de marcar um dia de piscina com a família e os amigos, dê uma passadinha no Atacadão e garanta os melhores produtos para você manter a saúde em dia durante todo o verão.